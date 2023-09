Apple je spreman predstaviti iPhone 15 s postupnim nadogradnjama

By

Apple se sprema predstaviti svoju dugo očekivanu liniju iPhonea 15, s događajem izlaganja u svom sjedištu u Cupertinu u Kaliforniji. Tvrtka se nada da će ponovno pokrenuti prodaju i potrošačima dati više razloga za kupnju njezinog vodećeg proizvoda jer se suočava s blagim padom prodaje. Ne očekuje se da će iPhone 15 sadržavati neka značajnija tehnološka poboljšanja, već će se fokusirati na inkrementalne nadogradnje čipova, baterije i kamera uređaja.

Glasine sugeriraju da će modeli iPhonea 15 uključivati ​​izrez koji mijenja oblik na zaslonu pod nazivom "Dynamic Island" za obavijesti aplikacija, značajku koja je uvedena u prošlogodišnjim Pro i Pro Max uređajima. Osim toga, modeli Pro i Pro Max mogu biti opremljeni teleobjektivom u stilu periskopa za poboljšanu fotografiju na velikim udaljenostima. Telefoto leća bi potencijalno mogla ponuditi 6x optički zoom, korak naprijed u odnosu na 3x optički zoom prethodne generacije.

Očekuje se da će poboljšana kamera i druge nadogradnje dovesti do povećanja cijene za modele Pro i Pro Max. Apple bi mogao povisiti cijene za dodatnih 100 do 200 dolara, unatoč postpandemijskoj inflaciji koja pritiska kućne proračune. Još jedna značajna promjena koju bi Apple trebao najaviti je prelazak na standard USB-C kabela za punjenje iPhonea 15 i budućih modela. Ova promjena dolazi u trenutku kada europski regulatori nalažu postupno ukidanje Lightning port kabela do 2024. godine.

Što se tiče softvera, Apple je spreman predstaviti iOS 17, operacijski sustav sljedeće generacije za svoje uređaje. Ovo ažuriranje uvest će nove značajke kao što je transkripcija poruka govorne pošte u stvarnom vremenu, omogućujući korisnicima da odluče hoće li odgovoriti na poziv prije nego što govorna pošta završi.

Općenito, Appleov događaj predstavljanja iPhonea 15 ima za cilj izazvati entuzijazam među potrošačima i povećati prodaju. Iako tehnološka poboljšanja mogu biti postupna, tvrtka se nada da će te nadogradnje, zajedno s predviđenim promjenama u standardima punjenja, potaknuti kupce da ulažu u najnoviju iteraciju kultnog pametnog telefona.

Izvori:

– [Izvor 1 – nema URL-a]

– [Izvor 2 – nema URL-a]