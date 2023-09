Apple će najaviti nove iPhone modele i više na Keynote Eventu

By

Apple se sprema otkriti svoju najnoviju liniju iPhone modela tijekom dugo očekivanog ključnog događaja pod nazivom "Wonderlust". Događaj je zakazan za utorak u 10 ujutro po pacifičkom vremenu i prenosit će se uživo za publiku diljem svijeta. Uz nove iPhone uređaje, Apple bi također mogao predstaviti novi Apple Watch i pružiti ažuriranja o nadolazećim Vision Pro VR slušalicama.

Glasine sugeriraju da će Apple predstaviti četiri modela iPhonea sljedeće generacije: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Naime, očekuje se da će "Pro" modeli imati prijelaz s okvira od nehrđajućeg čelika na lakše i potencijalno tanje okvire od titana. Iako se nagađa kako će to izgledati, detalji će se do konferencije držati u tajnosti.

Jedna značajna promjena koju će Apple vjerojatno najaviti je prelazak sa svog vlastitog Lightning priključka na široko prihvaćeni USB-C priključak. Ova promjena potaknuta je propisima EU-a i mogla bi imati utjecaja na način na koji će budući kupci iPhonea koristiti svoje uređaje. Ostaje za vidjeti kako će Apple prezentirati i opravdati ovu promjenu svojim kupcima.

Osim otkrića iPhonea, Apple bi mogao iskoristiti priliku da predstavi novu iteraciju Apple Watcha. Tvrtka ima iskustvo u osvježavanju svog popularnog nosivog uređaja na godišnjoj bazi, iako su detalji o novom Apple Watchu još uvijek rijetki.

Nadalje, Apple bi se mogao nakratko osvrnuti na Vision Pro, svoje dugo očekivane slušalice za virtualnu stvarnost. Budući da je iPhone događaj privukao značajnu pozornost, ne bi bilo iznenađujuće da Apple pruži ažuriranja o napretku Vision Pro prije njegovog očekivanog lansiranja sljedeće godine.

Kako bi gledali prijenos uživo glavnog događaja, gledatelji mu mogu pristupiti izravno na službenoj Appleovoj web stranici ili putem YouTubea. Događaj će biti dostupan na YouTube live streamu, a Apple TV aplikacija će prikazati događaj uživo kao i prethodne za one koji više vole koristiti Apple TV.

Uz skoro predstavljanje novih modela iPhonea, potencijalna ažuriranja Apple Watcha i uvide u razvoj Vision Pro VR slušalica, Appleov ključni događaj obećava uzbudljivu prezentaciju najnovijih inovacija i ponuda tvrtke.

