The Atlanta Journal-Constitution pozdravlja Imani Dennis i Abbey Edmonson u Digitalnom timu

Atlanta Journal-Constitution (AJC) s uzbuđenjem najavljuje dodavanje Imani Dennis i Abbey Edmonson svom digitalnom timu. Kao stručnjaci za sadržaj društvenih medija, Dennis i Edmonson bit će odgovorni za programiranje društvenih platformi redakcije, uključujući Facebook, Twitter i Instagram. Oni će surađivati ​​kako bi prikazali AJC-ovo vrhunsko novinarstvo i stvorili zanimljiv digitalni sadržaj.

Imani Dennis bila je vrijedan doprinos AJC-u kao slobodnjak i sada će se pridružiti timu s punim radnim vremenom. Prije nego što se pridružila novinama, radila je kao jesenska digitalna pripravnica 2020., stječući iskustvo u upravljanju društvenim mrežama, uređivanju početne stranice web stranice i izradi biltena. Dennis je također odigrao ključnu ulogu u izvještavanju o povijesnim predsjedničkim izborima 2020. Njezina predanost i impresivan rad prepoznati su nagradama kao što je 2. mjesto za najbolji zabavni prilog na GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards.

Abbey Edmonson, s diplomom magistra likovnih umjetnosti iz pisanja na Savannah College of Art and Design, donosi svoje kreativne talente AJC-ovom timu za društvene mreže. Prethodno je radila kao urednička pomoćnica za Invitation Magazines i bila je kreativna direktorica za Atlanta Legacy Trail. Edmonsonovi interesi sežu dalje od pisanja; slobodno vrijeme provodi ilustrirajući karikature i portrete.

Atlanta Journal-Constitution je istaknuta novinska organizacija na jugoistoku koja se usredotočuje na lokalna pitanja, pokrivajući državne i lokalne vlasti, gospodarstvo, zabavu i sport. Njegov predani tim novinara nastoji otkriti istinu, zaštititi pravo javnosti da zna i pozivati ​​čelnike zajednice na odgovornost za svoje postupke. S bogatom poviješću koja seže do osnivanja The Atlanta Constitution 1868. i The Atlanta Journala 1883., AJC se etablirao kao pouzdan izvor vjerodostojnog, dubinskog novinarstva.

Izvor: The Atlanta Journal-Constitution