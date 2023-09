Istraživanje evolucije rajčica: od divljih do prekrasnih

Biolozi sa Sveučilišta Massachusetts Amherst proveli su istraživanje o evolucijskoj povijesti rajčica, otkrivajući niz svojstava koja su dovela do razvoja njihovih posebnih karakteristika. Nalazi, objavljeni u Plants, People, Planet i The American Journal of Botany, bacaju svjetlo na to kako se voće razvija u divljini i nude uvide koji mogu pomoći u budućim naporima za poboljšanje usjeva.

Studija se usredotočila na rođake modernih rajčica, nekoliko divljih vrsta pronađenih duž zapadne obale Južne Amerike. Ove samonikle vrste uvelike se razlikuju od rajčica koje danas poznajemo. Sitne su, kad sazriju zelene, a mnoge imaju neugodan okus i miris.

Kako bi razumjeli transformaciju ovih divljih rajčica u ukusno i vizualno privlačno voće u kojem uživamo, istraživači su proučavali evolucijske sindrome, koji su skupovi svojstava koja se zajedno pojavljuju u voću. Prijašnji istraživači nisu zajedno uzgajali sve vrste divljih rajčica kako bi prikupili dokaze o ovim sindromima.

Tim je prikupio sjeme 13 vrsta divljih rajčica i više varijanti unutar svake vrste. Uzgajali su te biljke i ispitivali njihove plodove u pogledu karakteristika poput boje, oblika, sadržaja šećera i kiseline te DNK analize. Hlapljivi organski spojevi odgovorni za aromu rajčice također su izmjereni i klasificirani.

Rezultati su otkrili da su svojstva poput mirisa, okusa i boje sindromska te da postoji podudarnost između vanjskog izgleda rajčice i njezina okusa. Ovo istraživanje pruža sveobuhvatno razumijevanje kako se divlje rajčice razlikuju jedne od drugih i od kultiviranih sorti.

Studija je također imala koristi od skupljačkih napora Charlesa Ricka, koji je sakupljao sjemenke divljih vrsta rajčica tijekom svojih putovanja Južnom Amerikom. Istraživači su uzgajali te prikupljene sjemenke uz svoje i uspoređivali osobine različitih vrsta.

Ovo istraživanje ne samo da rasvjetljava evolucijsku povijest rajčica, već također ima implikacije za uzgoj hranjivijih i privlačnijih sorti voća. Razumijevanjem svojstava koja doprinose poželjnim kvalitetama rajčice, znanstvenici mogu raditi na razvoju poboljšanih sorti za konzumaciju.