Proučavanje očuvanih stabala za razumijevanje rizika od potresa na sjeverozapadu Tihog oceana

Istraživači iz Znanstvenog centra za potrese Geološkog instituta SAD-a i Sveučilišta u Arizoni koriste očuvana stabla na sjeverozapadu Tihog oceana kako bi dobili uvid u rizik od potresa u regiji. Tim je prikupio stabla za koja se vjerovalo da su stradala tijekom velikih potresa duž rasjeda u području Puget Sounda. Analizirajući godove drveća, identificirali su šiljak ugljika-14 iz godina 774-75. Brojanjem do posljednjeg prstena na stablima, utvrdili su da su stabla umrla između 923. i 924. To sugerira da su oba rasjeda istovremeno izazvala potrese, povezujući dva rasjeda i ukazujući na veći rizik od potresa u tom području nego što se prije mislilo.

Ovo istraživanje pruža dragocjene uvide u seizmičku aktivnost na pacifičkom sjeverozapadu i pomaže znanstvenicima da bolje razumiju linije rasjeda u regiji i rizik od potresa. Proučavajući geološke zapise, istraživači mogu prikupiti podatke iz prošlih potresa i koristiti ih za predviđanje budućih događaja. Razumijevanje rizika od potresa ključno je za razvoj učinkovitih planova hitnog odgovora i izgradnju otporne infrastrukture.

Izvor: US Geological Survey, Sveučilište u Arizoni

Obnavljanje zubne cakline

Zubna caklina je najtvrđa tvar koju proizvodi tijelo, ali kada se jednom razgradi, trenutno ne postoji način da se popravi. Međutim, istraživači sa Sveučilišta Washington došli su do uzbudljivog otkrića koje bi moglo revolucionarizirati popravak zuba. Pronašli su način da matične stanice pretvore u ameloblaste, stanice odgovorne za proizvodnju zubne cakline. To stimulira proizvodnju rudimentarne cakline, što bi potencijalno moglo dovesti do razvoja "živih ispuna" za popravljanje šupljina stvarnom caklinom.

U budućnosti bi ova otkrića također mogla pomoći u uzgoju laboratorijski uzgojenih zuba koji mogu zamijeniti izgubljene ili ozbiljno oštećene zube. To bi pružilo prirodnije i dugotrajnije rješenje u usporedbi s tradicionalnim zubnim implantatima ili protezama. Sposobnost regeneracije zubne cakline značajno bi poboljšala zdravlje zubi i kvalitetu života mnogih ljudi.

Izvor: Sveučilište Washington

Novac Narodu

Nedostatak novca vodeći je uzrok beskućništva. Kako bi istražili utjecaj novčane pomoći na beskućništvo, istraživači sa Sveučilišta British Columbia proveli su studiju u kojoj su osigurali jednokratni bezuvjetni novčani transfer od 7,500 kanadskih dolara za 50 osoba koje su bile beskućnici. Studija je pokazala da primatelji novčanih transfera troše više na osnovne potrebe poput hrane, stanarine i prijevoza. Osim toga, tijekom godine dana proveli su manje dana u skloništima, a više dana u stabilnim smještajima.

Ova studija naglašava potencijalne prednosti pružanja izravne novčane pomoći pojedincima koji su ostali bez doma. Rješavanjem temeljnog problema financijske nestabilnosti moguće je poboljšati osobno blagostanje i smanjiti ovisnost o privremenim skloništima. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se istražili različiti pristupi rješavanju problema beskućništva i razvile učinkovitije strategije za pružanje smislene podrške onima kojima je potrebna.

Izvor: Sveučilište British Columbia

Poštanska brzina i odaziv birača

Glasovanje putem pošte postalo je sve popularnije, posebno u državama poput Oregona i Washingtona gdje je stanovnicima lakše glasovati. Istraživač sa Sveučilišta Washington State ispitao je kako brzina lokalne poštanske službe može utjecati na odaziv birača, posebno u državama s restriktivnijim zakonima o glasanju. Studija je pokazala da učinkovita lokalna poštanska služba povećava vjerojatnost glasanja pojedinaca, posebno u područjima sa strožim pravilima glasovanja.

Rezultati naglašavaju važnost učinkovitog sustava dostave pošte u osiguravanju da glasački listići stignu na vrijeme i da se mogu prebrojati. Kako glasovanje putem pošte postaje sve raširenije, ključno je riješiti sve prepreke koje bi mogle spriječiti pojedince da sudjeluju u demokratskom procesu. Napori da se poboljša učinkovitost poštanskih usluga i pojednostavi proces glasanja mogu pomoći u povećanju odaziva birača i osigurati da se svačiji glas čuje.

Izvor: Državno sveučilište Washington

Prognoza vremena za pacifički sjeverozapad

Istraživači sa Sveučilišta Portland State upotrijebili su računalne modele i strojno učenje kako bi predvidjeli buduće vremenske uzorke na pacifičkom sjeverozapadu pod trenutnom putanjom globalnog zatopljenja. Iznenađujuće, istraživači su otkrili da se ne očekuje da će se veći uzorci atmosferske cirkulacije koji utječu na lokalno vrijeme značajno promijeniti, osobito zimi. To znači da vremenski obrasci koje doživljavamo u regiji možda neće pretrpjeti značajne promjene unatoč zagrijavanju planeta.

Međutim, važno je napomenuti da se ovo istraživanje usredotočuje na veće vremenske uzorke, a lokalizirani utjecaji kao što su toplinski valovi, oluje i ekstremni vremenski događaji mogu se ipak događati češće u budućnosti zbog klimatskih promjena. Razumijevanje potencijalnih utjecaja klimatskih promjena na regionalne vremenske obrasce ključno je za razvoj strategija za ublažavanje njihovih učinaka.

Izvor: Portland State University