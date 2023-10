NASA-in prototip Moon Rovera dovršio je stazu lunarnih prepreka

By

NASA-in prototip rovera za novi mjesec, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), uspješno je dovršio stazu s preprekama simulirajući neravan teren na površini Mjeseca. Rover bi trebao biti lansiran na lunarni južni pol u studenom 2024. na raketi SpaceX Falcon Heavy.

Kako bi ispitali mobilnost VIPER-a, inženjeri NASA-inog istraživačkog centra Glenn u Clevelandu stvorili su simulirano lunarno okruženje s velikim kamenjem, strmim padinama i dubokim kraterima. Rover će sletjeti na Mons Mouton, planinu u blizini Mjesečevog južnog pola, i bit će zadužen za karakterizaciju mjesečevog okoliša za odabir mjesta slijetanja u budućem programu Artemis tijekom svoje približno 100-dnevne misije.

NASA je podijelila video nedavnih testova mobilnosti rovera, pokazujući njegovu sposobnost da prevlada potencijalne izazove s kojima će se suočiti na površini Mjeseca. Testovi su uključivali manevriranje kroz strme padine, prolazak kroz kratere i navigaciju tlom nalik živom pijesku. Uspješan završetak ovih testova pokazuje da je VIPER dobro opremljen za istraživanje krševitog terena na Mjesecu.

Kao dio NASA-inog programa Artemis, koji ima za cilj uspostaviti trajno lunarno naselje, VIPER će igrati ključnu ulogu u identificiranju lokacija na kojima se mogu crpiti voda i drugi resursi za podršku dugotrajnom boravku na Mjesecu. Osim toga, misija VIPER nastoji otkriti porijeklo smrznute vode i drugih hlapljivih tvari na Mjesecu, njihovo očuvanje tijekom milijardi godina i njihov bijeg s Mjesečevog tla.

Inženjeri u NASA-inom svemirskom centru Johnson u Houstonu također su testirali VIPER-ov posljednji znanstveni instrument, Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT je rotacijska udarna bušilica koja će se koristiti za vađenje krhotina tla s do tri stope ispod mjesečeve površine. Ovaj instrument će pružiti vrijedne podatke o čvrstoći, kompaktnosti i temperaturi Mjesečevog tla.

Uspješan završetak VIPER-ovih testova mobilnosti i integracija njegovog posljednjeg znanstvenog instrumenta doveli su NASA-u korak bliže otkrivanju misterija Mjesečevog južnog pola i otvaranju puta za buduća istraživanja Mjeseca.

