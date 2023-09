Nova studija predviđa da bi ljudi i sisavci mogli preživjeti još samo 250 milijuna godina na Zemlji

By

Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Nature Geoscience, ljudi i drugi sisavci mogli bi postojati još samo 250 milijuna godina na Zemlji. Studija predviđa da će se za 250 milijuna godina kontinenti sudariti i formirati jedan masivni blok zemlje nazvan Pangea Ultima. Ovaj novi superkontinent nalazit će se duž ekvatora u Zemljinom tropskom području.

Istraživači su koristili računalne simulacije za predviđanje pomaka kontinenata i atmosferskih promjena tijekom milijuna godina. Otkrili su da bi sudaranje kopnenih masa u obliku Pangea Ultima moglo stvoriti superkontinent s vulkanskom aktivnošću koja oslobađa ugljični dioksid. U kombinaciji s povećanom sunčevom energijom i višim koncentracijama ugljičnog dioksida u atmosferi, ovi će uvjeti vjerojatno učiniti Pangeu Ultima negostoljubivom za sisavce.

Glavni autor Alex Farnsworth, meteorolog i paleoklimatski modelar sa Sveučilišta u Bristolu, tweetao je da bi ekstremna vrućina na Pangea Ultima mogla dovesti do masovnog izumiranja sisavaca i drugog života. Unatoč tome što su sisavci vješti u preživljavanju u različitim klimatskim uvjetima, oni imaju toplinska fiziološka ograničenja i mogu tolerirati samo određeni raspon temperatura. Nova studija sugerira da će veći dio Pangea Ultima biti vrlo vruć i suh, što će ga učiniti nenastanjivim za sisavce.

Studija također postavlja pitanja o nastanjivosti drugih planeta i mjeseca u Sunčevom sustavu. Farnsworth je Pangeu Ultima usporedio s planetima kao što su Mars i Venera, sugerirajući da bi novi superkontinent bio bliži Veneri u smislu nastanjivosti. Ovo istraživanje naglašava važnost tektonike u određivanju je li neko mjesto nastanjivo ili ne.

Istraživači su primijetili da bi život općenito mogao izumrijeti na Pangea Ultima ako temperature porastu do točke u kojoj biljke više ne mogu obavljati fotosintezu. To bi dovelo do smanjenja razine kisika u atmosferi. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se razumjelo kako bi se biljke mogle prilagoditi ovom budućem okruženju.

Sve u svemu, ova studija pruža vrijedan uvid u budućnost Zemlje i potencijalne izazove s kojima bi se sisavci, uključujući ljude, mogli suočiti u nadolazećim milijunima godina.

