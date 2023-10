Startup za proizvodnju u svemiru Varda Space Industries sletjet će sljedeću svemirsku letjelicu u Australiju

By

Startup za proizvodnju u svemiru Varda Space Industries najavio je da će njegova sljedeća letjelica sletjeti u Australiju. Ovo dolazi dok tvrtka nastavlja raditi s američkim regulatorima kako bi dobila odobrenje za ponovni ulazak svoje prve misije u Utah. Zračne snage SAD-a i Savezna uprava za zrakoplovstvo nedavno su odbili Vardin zahtjev za slijetanje svoje svemirske letjelice u pustinju Utaha zbog problema s koordinacijom unutar okvira za ponovni ulazak koji se zove Dio 450.

Suosnivač Varde, Delian Asparouhov, objasnio je da odluka nije imala veze sa sigurnošću, dizajnom ili analizama vozila, već s koordinacijom između tri uključene strane. Međutim, tvrtka je i dalje uvjerena da ispunjava sve regulatorne zahtjeve i radi na koordinaciji novog skupa ciljanih datuma za ponovni ulazak.

Dok Varda nastavlja svoju suradnju s američkim regulatorima, sklopila je ugovor s australskom tvrtkom Southern Launch za svoju sljedeću kapsulu koja će sletjeti na poligon Koonibba 2024. Asparouhov je pojasnio da preseljenje u Australiju nije zbog problema usklađenosti s propisima u Sjedinjenim Državama. navodi nego dostupnost i resurse koje nude različiti asortimani.

U budućnosti, Varda planira imati najmanje tri do četiri poligona na mreži i ima za cilj postići kadencu ponovnog ulaska jednom mjesečno do 2026. Tvrtka koordinira s drugim poligonima, prema zahtjevima Utah Test and Training Rangea, pokazujući svoju predanost partnerstvu s više asortimana za povećanu fleksibilnost.

Svemirska industrija trenutno se suočava s regulatornim izazovima, a tri velike svemirske tvrtke svjedoče pred Kongresom tražeći dodatna sredstva za FAA. Te su tvrtke također naglasile potrebu za pojednostavljenom regulativom kako bi se povećala američka konkurentnost.

Asparouhov je ponovio te osjećaje i istaknuo eksponencijalni rast aktivnosti svemirskih lansiranja u proteklih devet godina. Sugerirao je da bi fokus trebao biti na povećanju broja osoblja i brzini odgovora u FAA-ovom Uredu za komercijalni svemirski prijevoz kako bi se mogao nositi s rastućim opterećenjem posla, umjesto na provedbu velikih promjena politike.

Izvori: TechCrunch