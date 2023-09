Australija razvija dijagnostički alat temeljen na CRISPR-u za otkrivanje virusa majmunskih boginja

Istraživači u Australiji razvili su revolucionarni dijagnostički alat, MPXV-CRISPR, za detekciju virusa majmunskih boginja (MPXV). Ovaj alat, prvi te vrste u Australiji, koristi tehnologiju CRISPR za otkrivanje virusa s nevjerojatnom preciznošću i brzinom. Istraživanje, zajedničko nastojanje koje su vodili Peter Doherty Institute for Infection and Immunity i Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, objavljeno je u The Lancet Microbe.

Iako je tehnologija CRISPR najpoznatija po svojim mogućnostima uređivanja genoma, nedavno se pojavila kao moćan alat u dijagnostičke svrhe. MPXV-CRISPR je dizajniran za ciljanje specifičnih genetskih sekvenci koje se nalaze samo u MPXV virusu. Dr. Soo Jen Low sa Sveučilišta u Melbourneu, jedan od prvih autora studije, objasnila je da dijagnostički alati temeljeni na CRISPR-u djeluju poput superpreciznih detektiva, brzo identificirajući genetski materijal povezan s određenim patogenima.

Alat MPXV-CRISPR programiran je za prepoznavanje virusa pomoću inženjerskih "vodiča" temeljenih na bazi podataka od 523 MPXV genoma. Kada je virusna DNK prisutna u kliničkom uzorku, CRISPR sustav se vodi do cilja i emitira signal koji ukazuje na prisutnost virusa. Razine osjetljivosti i preciznosti ove metode testiranja usporedive su s PCR metodama zlatnog standarda, ali s prednošću davanja rezultata u djeliću vremena.

Jedna od revolucionarnih značajki MPXV-CRISPR-a je brzina kojom može postaviti dijagnozu. Tradicionalna dijagnostika majmunskih boginja često se oslanja na centralizirane laboratorijske postavke, što može dovesti do kašnjenja od nekoliko dana prije nego što rezultati testa budu dostupni. Nasuprot tome, MPXV-CRISPR može otkriti virus u samo 45 minuta, što omogućuje brzo otkrivanje na licu mjesta.

Istraživački tim sada radi na prilagodbi MPXV-CRISPR-a u prijenosni uređaj koji se može koristiti na mjestima skrbi diljem zemlje. To bi omogućilo bržu i pristupačniju dijagnostiku, osobito u udaljenim područjima ili mjestima s ograničenim resursima. Tim ima za cilj napraviti revoluciju u liječenju majmunskih boginja, poboljšati rezultate za pacijente i poboljšati javnozdravstveni odgovor na buduće epidemije.

Istraživačka suradnja uključivala je Institut Peter Doherty, Institut za medicinska istraživanja Walter i Eliza Hall, Centar za seksualno zdravlje u Melbourneu i Sveučilište Monash.

