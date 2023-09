Predstavljamo MPXV-CRISPR: revolucionarni dijagnostički alat za virus majmunskih boginja

Tim znanstvenika s Peter Doherty Institute for Infection and Imunity i Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research razvio je revolucionarni dijagnostički alat pod nazivom MPXV-CRISPR. Objavljen u časopisu The Lancet Microbe, ovaj alat koristi tehnologiju CRISPR za brzo i točno otkrivanje virusa majmunskih boginja (MPXV) u kliničkim uzorcima, nadmašujući postojeće dijagnostičke metode. Posebno cilja na genetske sekvence jedinstvene za MPXV, što je čini prvom dijagnostičkom metodom ove vrste temeljenom na CRISPR-u u Australiji.

Tehnologija CRISPR, poznata po svojim mogućnostima uređivanja genoma, sada se koristi u dijagnostičke svrhe. Dr. Soo Jen Low, istraživačica na Doherty institutu i suautorica studije, opisuje dijagnostiku temeljenu na CRISPR-u kao precizne detektive koji identificiraju specifične tragove povezane s prisutnošću patogena. U slučaju MPXV-CRISPR-a, on je "programiran" da prepozna virus inženjerskim vodičima koji se vežu na specifične dijelove virusne DNK.

Kada se virusna DNK otkrije u kliničkom uzorku, CRISPR sustav se vodi do cilja i emitira signal koji ukazuje na prisutnost virusa. Ova dijagnostička metoda postiže osjetljivost i preciznost usporedivu s PCR metodama zlatnog standarda, ali u djeliću vremena.

Jedna od revolucionarnih značajki MPXV-CRISPR-a je njegova brzina u postavljanju dijagnoze. Sadašnjoj dijagnostici majmunskih boginja često su potrebni dani da bi se dobili rezultati, dok MPXV-CRISPR može otkriti virus za samo 45 minuta. Tim trenutno radi na prilagodbi ove tehnologije u prijenosni uređaj koji se može koristiti za otkrivanje virusa majmunskih boginja na licu mjesta u različitim zdravstvenim ustanovama.

Dr. Shivani Pasricha, viši istraživač na Institutu za medicinska istraživanja Walter i Eliza Hall i suautor studije, naglašava potencijalni utjecaj MPXV-CRISPR-a na javno zdravlje. Poboljšanjem pristupa brzim i pouzdanim dijagnozama, osobito u područjima s ograničenim resursima ili udaljenim lokacijama, ovaj decentralizirani pristup testiranju mogao bi ubrzati liječenje i poboljšati ishode pacijenata.

Suradnja između istraživačkih institucija uključivala je Institut Doherty, Institut za medicinska istraživanja Walter i Eliza Hall, Centar za seksualno zdravlje Melbourne i Sveučilište Monash.

Izvor:

– Soo Jen Low et al, Brzo otkrivanje virusa majmunskih boginja pomoću testa posredovanog CRISPR-Cas12a: studija laboratorijske validacije i evaluacije, The Lancet Microbe (2023.). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9