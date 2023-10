Nova studija sugerira da Zemljina jezgra možda curi

By

Istraživači koji stoje iza nedavne studije objavljene u časopisu Nature pronašli su dokaze da jezgra Zemlje možda curi. Studija se usredotočila na drevne tokove lave s otoka Baffin u kanadskom arktičkom arhipelagu, koji je sadržavao najveći omjer helija-3, helija-4 i još jednog rijetkog izotopa ikada otkrivenog u zemaljskim vulkanskim stijenama.

Povišene razine helija-3 sugeriraju da tokovi lave potječu duboko iz Zemljine jezgre. Iako točan mehanizam za to kako dolazi do ovog curenja ostaje nejasan, postoji hipoteza da tragovi rijetkih elemenata, kao što je helij-3, mogu iscuriti iz jezgre i putovati do površine Zemlje.

Ovo otkriće temelji se na prethodnom saznanju da je helij-3 prisutan u stijenama otoka Baffin. Međutim, istraživači su željeli utvrditi koliko su razine bile više u usporedbi s prethodnim izvješćima, dodatno podupirući mogućnost curenja jezgre.

Srećom, čini se da ovo curenje trenutno nije opasno. Istraživači su utvrdili da u stijenama nema dovoljno atoma helija-3 da bi predstavljali prijetnju, a budući da je helij-3 plemeniti plin, on kemijski ne stupa u interakciju s drugim elementima. Osim toga, područje gdje tokovi lave dopiru do otoka Baffin iznimno je udaljeno, što smanjuje rizik od izloženosti ljudi.

Otkriće potencijalnog curenja u Zemljinoj jezgri postavlja intrigantna pitanja o našem razumijevanju unutarnjeg funkcioniranja planeta. Bit će potrebna daljnja istraživanja kako bi se razotkrila misterija koja okružuje ovaj fenomen i utvrdile njegove implikacije na Zemljinu jezgru.

Izvori:

– Priroda (časopis)

– Izvor slike: Mariana Ianovska / Adobe