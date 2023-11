Revolucionarno otkriće baca svjetlo na prirodu Be Stars

Znanstvenici sa Sveučilišta u Leedsu došli su do revolucionarnog otkrića koje bi moglo potpuno preoblikovati naše razumijevanje Be zvijezda, nekih od najznačajnijih i najčešćih zvijezda u svemiru. Prethodne pretpostavke su smatrale da Be zvijezde uglavnom postoje u sustavima dvostrukih zvijezda, ali novi dokazi sugeriraju da bi one zapravo mogle biti dio sustava trostrukih zvijezda.

Pod vodstvom dr.sc. studenta Jonathana Dodda i profesora Renéa Oudmaijera, istraživači su koristili podatke sa satelita Gaia Europske svemirske agencije za analizu kretanja ovih zvijezda na noćnom nebu. Njihova su promatranja pokazala da Be zvijezde imaju nižu stopu pratitelja od očekivane, što je u početku postavilo pitanja o njihovom formiranju.

Međutim, daljnja istraživanja otkrila su da je na većim udaljenostima stopa zvijezda pratilica slična između Be zvijezda i ostalih B zvijezda. To je dovelo istraživače do zaključka da je treća zvijezda često prisutna u tim sustavima, što navodi zvijezdu pratilicu da se približi zvijezdi Be. Ova neposredna blizina omogućuje prijenos mase s jedne zvijezde na drugu, što rezultira stvaranjem prepoznatljivog Be zvjezdanog diska.

Ovo otkriće dovodi u pitanje prethodni konsenzus da su diskovi oko Be zvijezda isključivo uzrokovani brzom rotacijom samih zvijezda. Razmatrajući utjecaj trostrukih zvjezdanih sustava, znanstvenici su produbili naše razumijevanje nastanka i evolucije ovih intrigantnih objekata.

"Činjenica da ih ne vidimo možda je zato što su sada preslabe da bi ih se otkrilo", kaže glavni istraživač prof. Oudmaijer, sugerirajući da su te zvijezde pratilice možda postale manje i blijeđe nakon što im je "vampir" oduzeo masu. Budi zvijezda.

Ovo istraživanje baca novo svjetlo na složenu dinamiku Be zvijezda i naglašava potrebu za daljnjim istraživanjem višestrukih zvjezdanih sustava. Proširujući naše znanje o ovim masivnim zvijezdama, stječemo dragocjene uvide u šire procese zvjezdane evolucije.

FAQ

Što su Be zvijezde?

Be zvijezde su podskup B zvijezda koje karakterizira prisutnost okozvjezdanog diska napravljenog od plinovitog materijala. Ovi diskovi nalikuju Saturnovim prstenovima u našem Sunčevom sustavu.

Koji je značaj ovog otkrića?

Otkriće da Be zvijezde mogu postojati u trostrukim zvjezdanim sustavima dovodi u pitanje prethodne pretpostavke o njihovom nastanku i evoluciji. Pruža dragocjene uvide u složenu dinamiku tih objekata i produbljuje naše razumijevanje evolucije zvijezda općenito.

Kako je došlo do ovog otkrića?

Istraživači su analizirali podatke sa satelita Gaia Europske svemirske agencije, koji prati kretanje zvijezda na noćnom nebu. Promatrajući kretanje Be zvijezda, u mnogim su slučajevima mogli zaključiti o prisutnosti treće zvijezde, koja utječe na formiranje diska Be zvijezde.

Kakve implikacije ovo ima za buduća istraživanja?

Ovo otkriće otvara nove puteve za istraživanje prirode Be zvijezda i uloge višestrukih zvjezdanih sustava u njihovom formiranju. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se u potpunosti razumjela dinamika ovih sustava i procesa uključenih u prijenos mase između zvijezda.