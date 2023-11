Novo otkriće otkriva da bi trostruke zvijezde mogle promijeniti naše razumijevanje masivnih Be Zvijezda

By

Revolucionarna nova studija koju su proveli znanstvenici sa Sveučilišta u Leedsu rasvijetlila je dosad nepoznati aspekt masivnih Be zvijezda. Istraživanje, koje su vodili doktorant Jonathan Dodd i profesor René Oudmaijer sa Fakulteta fizike i astronomije, dovodi u pitanje dugogodišnje uvjerenje da Be zvijezde postoje prvenstveno kao dvostruke zvijezde, sugerirajući umjesto toga da bi zapravo mogle biti dio trostrukih sustava.

Be zvijezde, podskup B zvijezda, karakterizirane su prisustvom plinskog diska koji ih okružuje, što podsjeća na Saturnove prstenove u našem vlastitom Sunčevom sustavu. Iako su ove zvijezde poznate više od jednog stoljeća, njihovo podrijetlo do sada je ostalo misterij. Prevladavajući konsenzus među astronomima bio je da su plinski diskovi nastali zbog brze rotacije Be zvijezda, što se pak pripisivalo interakcijama između zvijezda u binarnom sustavu.

Međutim, istraživači su otkrili dokaze koji pokazuju da Be zvijezde često postoje kao dio trostrukih sustava, a ne binarnih sustava. Analizirajući podatke sa satelita Gaia Europske svemirske agencije, promatrali su kretanje zvijezda po noćnom nebu tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Ova detaljna analiza otkrila je suptilna kolebanja i spirale u putanji zvijezda, ukazujući na prisutnost dodatnih pratitelja.

Nevjerojatno, studija je otkrila da se čini da Be zvijezde imaju nižu stopu suputnika u usporedbi s B zvijezdama u početku. Međutim, tim teoretizira da se ta razlika može pripisati činjenici da su ti pratitelji postali previše onesviješteni da bi bili otkriveni. Daljnje istraživanje korištenjem drugačijeg skupa podataka potvrdilo je da stopa zvijezda pratilja među zvijezdama B i Be postaje usporediva na većim razmacima, što ukazuje na uključenost treće zvijezde u mnogim slučajevima.

Ovo novo razumijevanje rasprostranjenosti trostrukih sustava među Be zvijezdama ima dalekosežne implikacije za različita polja astronomije. Može doprinijeti našem razumijevanju crnih rupa, neutronskih zvijezda, pa čak i izvora gravitacijskih valova. Profesor Oudmaijer sugerira da ova otkrića daju vrijedan uvid u objekte koji uzrokuju gravitacijske valove, kao što su spajanje crnih rupa i neutronskih zvijezda. Nadalje, otkriće naglašava važnost razmatranja trostrukih zvjezdanih sustava u proučavanju evolucije zvijezda.

Ovo revolucionarno istraživanje, koje je financiralo Vijeće za znanstvene i tehnološke objekte (STFC), proveo je zajednički tim znanstvenika sa Sveučilišta u Leedsu, uključujući doktorande Jonathana Dodda i Isaaca Radleya, zajedno s dr. Miguelom Vioqueom iz opservatorija ALMA u Čile i dr. Abigail Frost iz Europskog južnog opservatorija u Čileu.

