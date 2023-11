Nova svemirska odiseja: Tom Hanks upoznaje posadu Artemisa 2 dok se NASA priprema za lunarnu misiju

By

Kultni glumac Tom Hanks, poznat po ulozi NASA-inog astronauta u hollywoodskom hitu iz 1995. "Apollo 13", nedavno je imao priliku upoznati posadu stvarnih astronauta Artemisa 2. Ovaj susret dogodio se u NASA-inom svemirskom centru Johnson u Houstonu, gdje Hanks nije samo pozirao s posadom, već je također posjetio kontrolu misije i razgovarao s astronautima Ekspedicije 70 na Međunarodnoj svemirskoj postaji.

Posada Artemisa 2, koju čine NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, uz Jeremyja Hansena iz Kanadske svemirske agencije, dio je NASA-inog ambicioznog plana ponovnog pokretanja ljudskog istraživanja Mjeseca. Predviđena za misiju oko Mjeseca ne prije 2024., ova četiri astronauta trebala bi kružiti oko Mjeseca kao dio NASA-inih napora da uspostavi održivu prisutnost na Mjesecu.

Artemis Accords, okvir za miroljubive norme istraživanja svemira, vodit će NASA-inu međunarodnu suradnju u ovim lunarnim misijama. S rastućom koalicijom međunarodnih partnera, NASA ima za cilj utrti put daljnjem istraživanju svemira i znanstvenim otkrićima izvan našeg planeta.

U pripremama za svoju nadolazeću lunarnu avanturu, posada Artemisa 2 nedavno je posjetila NASA-in Michoud Assembly Facility u New Orleansu kako bi pregledala temeljni stupanj rakete Space Launch System (SLS). Ova moćna raketa, zajedno sa svemirskom letjelicom Orion, bit će sredstvo pomoću kojeg će posada doći do Zemljine orbite i na kraju otići do Mjeseca.

Obuka i priprema posade Artemisa 2 također uključuje upoznavanje sa svemirskom letjelicom Orion i medicinskim postupcima. Uskoro će sudjelovati u vježbi oporavka na moru, u suradnji s NASA-om i američkom mornaricom, kako bi simulirali povratak na Zemlju nakon misije.

Dok NASA nastavlja sastavljati potrebne komponente za misiju Artemis 2, uključujući motore RS-25 i dvostruke raketne pojačivače na čvrsto gorivo, raste uzbuđenje za sljedeće poglavlje u istraživanju Mjeseca. Program Artemis predstavlja povratak čovječanstva na Mjesec i postavlja temelje za buduće svemirske misije koje će pomaknuti granice ljudskog znanja i istraživanja.

FAQ

Tko je Tom Hanks?

Tom Hanks renomirani je holivudski glumac poznat po svom raznovrsnom rasponu uloga i izvedbi. U svemirskoj zajednici posebno je poznat po ulozi NASA-inog astronauta Jima Lovella u filmu “Apollo 13”.

Što je misija Artemis 2?

Misija Artemis 2 dio je NASA-inog programa Artemis, čiji je cilj vratiti ljude na Mjesec i uspostaviti održivu prisutnost na Mjesecu. Artemis 2 uključit će posadu astronauta koji će kružiti oko Mjeseca i prikupljati vrijedne podatke za podršku budućim lunarnim misijama.

Što su Artemisovi sporazumi?

Artemis Accords je sporazum i okvir koji je razvila NASA za usmjeravanje međunarodne suradnje u istraživanju Mjeseca. Ovi sporazumi promiču miroljubivo i kooperativno istraživanje svemira i uspostavljaju norme za razmjenu znanstvenih podataka, očuvanje svemirske baštine i osiguranje sigurnosti astronauta.

Što je raketa Space Launch System (SLS)?

Raketa Space Launch System (SLS) snažno je lansirno vozilo koje razvija NASA. Osigurat će potreban potisak i sposobnosti za pokretanje misija s posadom izvan Zemljine orbite, uključujući misije Artemis na Mjesec i potencijalno buduće misije na Mars.

(Izvor: nasa.gov)