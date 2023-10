By

Zakoni očuvanja temeljni su principi u fizici koji opisuju očuvanje određenih količina ili svojstava u izoliranim fizičkim sustavima tijekom vremena. Ovi zakoni, koji uključuju očuvanje mase-energije, količine gibanja i električnog naboja, ključni su za razumijevanje ponašanja svemira. Oni određuju procese koji se mogu ili ne mogu dogoditi u prirodi. Na primjer, očuvanje momenta otkriva da zbroj svih momenta ostaje konstantan u zatvorenom sustavu prije i nakon događaja, kao što je sudar.

Dok su zakoni očuvanja dobro utemeljeni u klasičnoj mehanici, postaju intrigantniji u području kvantne mehanike. U kvantnoj mehanici teoremi očuvanja izvode se iz načela kao što su simetrije fizičkih sustava, za razliku od klasične mehanike gdje se pretpostavljaju od samog početka.

U novoj studiji objavljenoj u Proceedings of the National Academy of Sciences, istraživači su razvili misaoni eksperiment za daljnje istraživanje zakona očuvanja u kvantnoj mehanici. Misaoni eksperimenti, hipotetski scenariji koji se koriste za istraživanje posljedica teorija i načela, pružaju nove uvide u prirodu kvantne mehanike.

Misaoni eksperiment koji su stvorili istraživači uključuje dva lika, Alice i Boba, koji sjede na stolcima s kotačima okrenutima jedan prema drugome. Kada se guraju, gibaju se u suprotnim smjerovima istom brzinom, što rezultira stalnim zbrojem brzina jednak nuli. Ovo pokazuje očuvanje momenta unutar kvantnog područja.

Značaj ovog misaonog eksperimenta nadilazi njegov specifični scenarij. Ilustrira univerzalnu primjenjivost zakona očuvanja, obuhvaćajući scenarije s različitim masama, početnim gibanjem i složenim interakcijama. Zakoni očuvanja proizlaze iz simetrije koja se nalazi u prirodi, a njihova predvidljivost vrijedi bez obzira na specifične detalje međudjelovanja.

U kvantnoj mehanici, međutim, tradicionalni zakoni očuvanja suočavaju se s izazovima. Mjerenje određene veličine u kvantnom sustavu remeti sustav, iz temelja mijenjajući njegovu kasniju evoluciju. Kako bi prevladali ovaj izazov, istraživači su dizajnirali eksperimentalnu postavu koja je uključivala pripremu kvantnog sustava u određenom početnom stanju i mjerenje sačuvane količine odmah nakon pripreme. Zatim su dopustili sustavu da se razvija bez ikakvih mjerenja, otkrivajući da očuvanje kutne količine gibanja postoji čak iu pojedinačnim slučajevima.

Ova studija doprinosi dubljem razumijevanju temeljnih principa kvantne mehanike i zakona očuvanja koji upravljaju ponašanjem kvantnih sustava. Istražujući te zakone kroz misaone eksperimente i inovativne eksperimentalne postavke, znanstvenici mogu nastaviti otkrivati ​​misterije kvantnog svijeta.

Izvori:

– Naslov: Zakoni očuvanja u kvantnoj mehanici objašnjeni u eksperimentima

Izvor: Proceedings of the National Academy of Sciences

Autori: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Datum: studeni 2020