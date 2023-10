Astronomi se nadaju da će novi opservatorij riješiti misterije tamne energije i tamne materije

Znanstvenici se nadaju da će nadolazeća zvjezdarnica Vera C. Rubin, koja bi trebala početi s radom 2025. godine, pružiti ključne uvide u prirodu tamne energije i tamne tvari. Ove zagonetne komponente, koje čine većinu sadržaja energije i materije svemira, dugo su zbunjivale istraživače zbog svoje nedokučive prirode.

Opservatorij, smješten na vrhu El Peñón planine Cerro Pachón u Čileu, provodit će Legacy Survey of Space and Time (LSST), promatrajući cijelo vidljivo južno nebo svakih nekoliko noći tijekom desetljeća. Ovo ambiciozno istraživanje snimit će do 1000 slika neba svake noći, omogućujući znanstvenicima da proučavaju svemir do neviđenih detalja.

Jedan od primarnih ciljeva zvjezdarnice Rubin je mapirati distribuciju tamne tvari proučavajući kako ona iskrivljuje slike dalekih galaksija. Kozmička mreža tamne tvari velikih razmjera uzrokuje učinak gravitacijske leće, što se može koristiti za praćenje njezine prisutnosti i bolje razumijevanje njezinih svojstava. To će omogućiti uvid u nastanak i strukturu svemira.

Dodatno, zvjezdarnica će rasvijetliti ulogu tamne energije koja je odgovorna za ubrzano širenje svemira. Promatrajući galaksije i njihove obrasce klasteriranja, znanstvenici se nadaju da će dešifrirati zamršenu međuodnos između tamne tvari i tamne energije i kako one oblikuju kozmos.

Tamnu tvar i tamnu energiju teško je proučavati jer ne stupaju u interakciju sa svjetlom i u biti su nevidljive. Tamna tvar može se zaključiti samo kroz njezine gravitacijske učinke na vidljivu tvar, dok je tamna energija u interakciji s tkivom prostora i vremena. Precizno mapiranje kozmičke mreže pomoću gravitacijskih leća omogućit će astronomima da bolje razumiju ove misteriozne pojave.

Zvjezdarnica Vera C. Rubin predstavlja značajan korak naprijed u našem razumijevanju mračnog svemira. Razotkrivanjem misterija tamne energije i tamne tvari znanstvenici se nadaju da će steći dublje razumijevanje temeljne prirode kozmosa.

