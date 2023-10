Modeliranje Zemljine atmosfere tijekom vremena: Implikacije za potragu za životom na egzoplanetima

Znanstvenici koji proučavaju astrobiologiju, potragu za životom u svemiru, često koriste Zemlju kao predložak za razumijevanje bioloških i evolucijskih procesa. To uključuje traženje planeta koji nalikuju Zemlji, poznatih kao Zemljini analozi. Točnije, znanstvenici traže stjenovite planete koji kruže unutar nastanjive zone svoje zvijezde i imaju atmosferu sastavljenu od dušika, kisika i ugljičnog dioksida. Međutim, Zemljina se atmosfera značajno promijenila tijekom vremena.

Istraživači sa Sveučilišta Cornell napravili su simulaciju Zemljine atmosfere tijekom fanerozojskog eona, posljednjih 500 milijuna godina Zemljine povijesti. Ova simulacija može imati značajne implikacije u potrazi za životom na ekstrasolarnim planetima. Tim, predvođen Rebeccom Payne i Lisom Kaltenegger, stvorio je model koji kombinira utvrđene klimatske modele s novim atmosferskim simulacijama kako bi predvidio kako bi atmosfera tog razdoblja izgledala.

Fanerozojski eon posebno je važan za evoluciju Zemljine atmosfere i života na Zemlji. U tom je razdoblju došlo do porasta sadržaja kisika i pojave životinja, dinosaura i kopnenih biljaka. Analizirajući spektre transmisije Zemlje tijekom fanerozojskog eona, znanstvenici mogu dobiti uvid u sastav atmosfere egzoplaneta.

Istraživački tim otkrio je da će kemijski potpisi života u atmosferi egzoplaneta nalik Zemlji biti izraženiji tijekom fanerozojskog eona u usporedbi s modernom Zemljom. To je zbog viših razina kisika koje karakteriziraju ovo razdoblje. Studija je također identificirala dva ključna para biosignatura, kisik i metan, te ozon i metan, koji su se činili jačima prije otprilike 300 milijuna godina kada su razine kisika bile znatno više.

Ovo istraživanje ključno je u potrazi za znakovima života na egzoplanetima. Razumijevajući kako se Zemljina atmosfera razvijala tijekom vremena, znanstvenici mogu bolje protumačiti podatke dobivene promatranjem egzoplaneta. Ovo znanje pomoći će identificirati obećavajuće ciljeve za buduće misije, kao što je NASA-in svemirski teleskop James Webb, u potrazi za životom izvan našeg sunčevog sustava.

