Implikacije Zemljine atmosfere na potragu za životom u svemiru

U području astrobiologije znanstvenici često gledaju na Zemlju kao na predložak za razumijevanje mogućnosti života u svemiru. Zemljini analozi, planeti koji nalikuju našima u smislu nastanjivosti i sastava atmosfere, od posebnog su interesa. Međutim, Zemljina atmosfera drastično je evoluirala tijekom vremena, zbog čega je potrebno razumjeti njezinu prošlost kako bi se bolje tragalo za znakovima života na drugim planetima.

Fanerozojski eon, koji obuhvaća posljednjih 500 milijuna godina, odigrao je ključnu ulogu u evoluciji Zemljine atmosfere i nastanku raznih vrsta. U tom je razdoblju došlo do povećanja sadržaja kisika i razvoja životinja, kopnenih biljaka i dinosaura. Međutim, trenutne metode koje se koriste za traženje znakova života na egzoplanetima ne uzimaju u obzir promjene u Zemljinoj atmosferi tijekom vremena.

Kako bi premostili ovaj jaz, tim istraživača sa Sveučilišta Cornell napravio je simulaciju Zemljine atmosfere tijekom fanerozojskog eona. Predvođen Rebeccom Payne i Lisom Kaltenegger, tim je imao za cilj osigurati alat za planiranje i tumačenje promatranja atmosfere egzoplaneta. Razumijevanjem sastava Zemljine atmosfere kroz različita razdoblja, astronomi mogu bolje identificirati obećavajuće ciljeve za potragu za životom.

Proučavanje egzoplaneta trenutno prelazi od otkrića do karakterizacije, uz pomoć naprednih teleskopa koji mogu dobiti spektre izravno iz atmosfere egzoplaneta. Pomoću tehnika kao što su izravno snimanje i analiza spektra prijenosa, astronomi mogu prikupiti ključne podatke o sastavu atmosfere egzoplaneta. Očekuje se da će nadolazeći svemirski teleskop James Webb pružiti još detaljnije informacije.

Dok su brojni egzoplanete otkriveni i karakterizirani, postoji nedostatak Zemljinih analoga u različitim fazama atmosferske evolucije. Fanerozojski eon posebno je zanimljiv zbog značajnog razvoja zemaljskog života. Simulacijom spektra transmisije koje stvara atmosfera planeta, istraživači mogu odrediti njen sastav i prisutnost znakova života.

Razumijevanje evolucije Zemljine atmosfere može pružiti vrijedne uvide koji će voditi potragu za životom na egzoplanetima. Identificiranjem Zemljinih analoga u različitim fazama razvoja atmosfere, znanstvenici mogu suziti potencijalne mete u potrazi za izvanzemaljskim životom.

Izvori:

– “Oxygen Bounty for Earth-like exoplanets: Spectra of Earth through the Phanerozoic” – Rebecca Payne i Lisa Kaltenegger

– Svemir danas