Neleteći štapići mogu prevladati geografske prepreke putem širenja ptica, otkriva studija

Nova studija sa Sveučilišta Kobe sugerira da kukci štapići koji ne lete mogu prevladati goleme zemljopisne prepreke raspršivanjem njihovih jaja pticama. Dok su prijašnji laboratorijski eksperimenti ukazivali na ovu mogućnost, genetska analiza prirodnih populacija u Japanu sada podupire ovu ideju.

Kukci štapići koji ne lete raspoređeni su na velikim udaljenostima i geografskim značajkama koje bi inače spriječile širenje životinja koje ne lete. Pretpostavlja se da bi njihova jajašaca mogla raspršiti ptice koje se hrane gravidnim (trudnim) ženkama, baš kao što se mnoge biljne vrste oslanjaju na ptice da pojedu njihovo sjeme i rasprše ga kroz svoj probavni trakt.

Istraživači su se usredotočili na Ramulus mikado, uobičajenu vrstu insekata u Japanu, kako bi provjerili ovu teoriju. Analizirali su obrasce odnosa različitih populacija i pronašli korelaciju između genetskih razlika i zemljopisnih udaljenosti. To sugerira da neka jaja kukaca mogu preživjeti u probavnom traktu ptica i raspršiti se na velike udaljenosti.

Studija, objavljena u Proceedings of the Royal Society B, otkrila je primjere blisko povezanih gena koji su zemljopisno odvojeni stotinama kilometara i zemljopisne značajke koje kukci koji ne lete obično ne bi mogli prevladati. To ukazuje na pojavu pasivnog genetskog širenja na velike udaljenosti, pri čemu je nekoliko neletećih insekata moralo biti preneseno s mjesta na mjesto pticama koje su jele njihova jaja.

Jedinstvena sposobnost insekata štapića da proizvedu održiva jaja bez oplodnje, poznata kao partenogeneza, igra ključnu ulogu u ovoj metodi širenja. Većina vrsta kukaca oslanja se na oplođena jajašca, ali kod insekata štapića ženke mogu proizvesti održiva jaja bez parenja.

Iako ova metoda raspršivanja nije primijećena kod drugih kukaca, ona naglašava izvanrednu prilagodljivost kukaca štapića koji ne lete. Opstanak njihovih jaja nakon prolaska kroz probavni trakt ptica omogućuje im da prevladaju geografske barijere i prošire svoje populacije na velike udaljenosti.

