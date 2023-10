Visoko onečišćenje: Tragovi svemirskog smeća pronađeni u Zemljinoj stratosferi

By

Znanstvenici koji su analizirali podatke prikupljene iz istraživačkog aviona u stratosferi došli su do iznenađujućeg otkrića - sićušnih komada metala i egzotičnih elemenata iz odbačenih svemirskih letjelica. Istraživanje koje je provela Nacionalna uprava za oceansku atmosferu (NOAA), zajedno sa Sveučilištem Purdue i Sveučilištem u Leedsu, otkrilo je da su aluminij i drugi metali ugrađeni u približno 10% čestica u stratosferi. Među najneočekivanijim elementima bili su niobij i hafnij, koji su rijetki elementi koji se obično ne nalaze u ovom području atmosfere. Misterij njihova podrijetla riješen je kada su elementi pronađeni unatrag do satelita i raketnih pojačivača, koji ih koriste u legurama visokih performansi otpornim na toplinu.

Istraživanje je koristilo specijalizirani instrument pod nazivom PALMS (Analiza čestica pomoću laserske spektrometrije) instaliran na istraživačkom zrakoplovu za prikupljanje i kemijsku analizu pojedinačnih čestica zraka. Studija, objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences, imala je za cilj proučavanje čestica aerosola u stratosferi. Stratosfera, drugi sloj Zemljine atmosfere, dom je ozonskog omotača koji štiti planet od štetnog ultraljubičastog svjetla.

Iako se količina onečišćenja svemirskim otpadom može činiti malom, s više od 5,000 satelita lansiranih u proteklih pet godina i očekivanjima da će većina njih konačno ponovo ući u atmosferu, postoji potreba da se razumije kako će to utjecati na stratosferske aerosole. OrbitingNow, organizacija koja prati objekte u svemiru, trenutno prati oko 8,000 objekata u niskoj Zemljinoj orbiti koji će na kraju izgorjeti u atmosferi.

Ovo istraživanje naglašava neviđeni utjecaj istraživanja svemira na Zemljin okoliš i važnost odgovornog odlaganja svemirskog otpada. Razumijevanje kako svemirsko smeće utječe na našu atmosferu ključno je i za zaštitu našeg planeta i za održivi razvoj svemirske tehnologije.

Izvori:

– Weather Channel i NOAA [bez URL-a]

– Proceedings of the National Academy of Sciences [bez URL-a]