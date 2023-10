Trening otpora za starije odrasle osobe: Poboljšanje kvalitete života i sprječavanje gubitka mišića

Kako starimo, postaje sve važnije davati prioritet fizičkoj kondiciji i zdravlju kako bismo održali sposobnost obavljanja svakodnevnih zadataka bez osjećaja fizičke iscrpljenosti. Ostati tjelesno aktivni kako starimo ne samo da poboljšava kvalitetu našeg života, već nam također omogućuje da nastavimo stvarati posebne uspomene s našim voljenima. Jedna od učinkovitih metoda održavanja fizičke funkcije i sprječavanja gubitka mišićne mase uzrokovanog starenjem je trening otpora.

Trening otpora, poznat i kao trening snage, uključuje izvođenje vježbi koje izazivaju mišiće da svladaju otpor. Može imati različite oblike i može se personalizirati kako bi odgovarao potrebama pojedinca kako stari. Uključivanje treninga otpora u našu rutinu vježbanja može pomoći u borbi protiv prirodnog opadanja mišićne funkcije i mase do kojeg dolazi s godinama, poznatog kao sarkopenija. Sarkopenija je povezana s povećanim rizikom od pada, kardiovaskularnim bolestima, metaboličkim bolestima i drugim zdravstvenim problemima.

Nedavna istraživanja sugeriraju da je slaba mišićna snaga značajan faktor koji pridonosi sarkopeniji. Stoga je implementacija odgovarajućeg programa treninga otpora koji se fokusira na poboljšanje snage ključna u borbi protiv ili preokretanju ovog pada. Redoviti trening snage s umjerenim do velikim utezima pokazao se učinkovitim u prevenciji sarkopenije i smatra se sigurnim ako se pravilno izvodi. Međutim, važno je potražiti vodstvo od kvalificiranih stručnjaka, poput osobnih trenera ili stručnjaka za snagu i kondiciju, kako biste osigurali ispravnu formu i tehniku.

Prema Nacionalnoj udruzi za snagu i kondiciju, starije osobe trebale bi vježbati snagu dva do tri dana tjedno. Treninzi bi trebali uključivati ​​vježbe koje uključuju više zglobova po glavnoj mišićnoj skupini, sa šest do 12 ponavljanja po seriji. Intenzitet bi trebao biti postavljen između 50% do 85% individualnog maksimuma od jednog ponavljanja. Preporuča se odmor od dvije do tri minute između serija, omogućujući dovoljno vremena za oporavak. Predlaže se da starije odrasle osobe izvode ovaj program dva do tri dana tjedno, s 24 do 48 sati između sesija.

Provedba programa treninga otpora prilagođenog vašim potrebama i ciljevima može značajno povećati snagu i pospješiti održavanje zdravih mišića i kostiju kako starite. Dok gore navedene smjernice daju okvir, savjetovanje sa stručnjakom omogućit će personaliziraniji program vježbanja. Davanje prioriteta treningu otpora ne samo da jača mišiće, već također poboljšava ukupnu kvalitetu života i vitalnost kod starijih odraslih osoba.

Izvori:

Trening otpora može imati različite oblike. Jamie Grill/Tetra Images preko Getty Images.

Gillen, Z. (2021). S godinama oklijevate oko treninga otpora? Evo što trebate znati. Preuzeto iz [izvor].