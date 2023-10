Elon Musk predviđa lansiranje broda i slijetanje na Mars za četiri godine

By

Tijekom intervjua na Međunarodnom astronautičkom kongresu, Elon Musk podijelio je svoju viziju međuplanetarnih svemirskih letova i dao hrabra predviđanja o budućnosti SpaceX-ove rakete Starship.

Musk je izrazio određenu frustraciju američkom Federalnom upravom za zrakoplovstvo (FAA) u vezi s rokovima za oporavak prvog stupnja lansirnog sustava. Spomenuo je da bi dobivanje potrebnih licenci moglo potrajati "možda manje od godinu dana", nagovještavajući moguća kašnjenja uzrokovana regulatornim procesima.

Prvi pokušaj lansiranja pune kombinacije Starship i Super-Heavy Booster 2023. bio je neuspješan, s teškim oštećenjem lansirne rampe. Nadolazeći drugi pokušaj trenutno čeka regulatorno odobrenje.

Da bi se do 2024. uhvatio pojačivač s rukama lansirnog tornja, Musk je naglasio potrebu za impresivnom ritmom lansiranja, što bi zahtijevalo zeleno svjetlo FAA-e. Međutim, čak i ako se ulov ne dogodi do 2024., to ne bi spriječilo napredak programa Starlink. Musk je spomenuo kako se očekuje da će implementacija Starlink v3 satelita započeti za otprilike godinu dana.

Osim ovih predviđanja, Musk je spomenuo i ambiciozan cilj slijetanja na Mars u roku od četiri godine. To bi zahtijevalo ne samo uspješno funkcioniranje Starshipa već i sposobnost sigurnog slijetanja na površinu Marsa. Musk je vremenski okvir pripisao planetarnom poravnanju kao ključnom faktoru.

Iako Musk nije pružio mnogo konkretnih detalja o trenutnom napretku Starshipa, spomenuo je izvlačenje lekcija iz sovjetske rakete N1, koja ima sličnosti u dizajnu. Sovjetska raketa Mjesec doživjela je četiri neuspješna lansiranja, što je dovelo do otkazivanja programa.

Sve u svemu, intervju Elona Muska istaknuo je njegovu predanost pomicanju granica u istraživanju svemira. S ambicioznim ciljevima za lansiranje Starshipa, implementaciju Starlinka i slijetanje na Mars u roku od četiri godine, budući poduhvati SpaceX-a sigurno će se pozorno pratiti.

