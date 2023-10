SpaceX Falcon 9 spreman za lansiranje 22 Starlink satelita

By

Raketa SpaceX Falcon 9 danas bi trebala lansirati 22 internetska satelita Starlink u orbitu iz svemirske postaje Cape Canaveral na Floridi. Lansiranje je predviđeno za 5:20 EDT, s nekoliko rezervnih mogućnosti dostupnih ako bude potrebno. Zainteresirani mogu pratiti lansiranje uživo putem SpaceX-ovog X računa (ranije poznatog kao Twitter).

Prvi stupanj rakete Falcon 9, koja je prethodno letjela u 16 misija, vratit će se na Zemlju i sletjeti na letjelicu Just Read the Instructions otprilike 8.5 minuta nakon lansiranja. Ovo lansiranje bit će jedan let slabiji od rekorda ponovnog korištenja tvrtke koji je postavljen prošlog mjeseca.

Otprilike 65 minuta nakon lansiranja, viši stupanj Falcona 9 će rasporediti 22 Starlink satelita u svemir. SpaceX ubrzano širi svoju megakonstelaciju Starlink, s više od 70 orbitalnih misija lansiranih samo u 2023. godini. Trenutačno postoji gotovo 4,900 operativnih Starlink satelita u orbiti, a ovo lansiranje doprinijet će kontinuiranom rastu konstelacije.

Starlink pruža internetske usluge korisnicima širom svijeta emitiranjem signala sa satelitske mreže na prijemnike na zemlji. Dodavanjem više satelita u konstelaciju, SpaceX ima za cilj povećati pokrivenost i poboljšati internetsku povezanost na globalnoj razini.

– Autorstvo slike: SpaceX