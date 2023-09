SpaceX će lansirati raketu Falcon 9 sa Starlink satelitima

SpaceX planira lansirati raketu Falcon 9 iz svemirske baze Vandenberg u ponedjeljak, 11. rujna, u 11:57. Raketa će nositi 21 satelit Starlink, koji su dio SpaceX-ove brze satelitske internetske usluge.

Ako početno lansiranje bude odgođeno, SpaceX ima rezervne prilike za lansiranje u utorak i srijedu. Tvrtka namjerava spustiti raketni prvi stupanj pojačivača na dron-brod Of Course I Still Love You u Tihom oceanu, što će biti 11. let za ovaj pojačivač.

Internetski prijenos lansiranja uživo bit će dostupan na SpaceX profilu na X (bivši Twitter) oko pet minuta prije polijetanja.

Starlink je SpaceX-ov ambiciozan projekt stvaranja globalne satelitske internetske konstelacije. Ovi mali sateliti, svaki težak oko 260 kg, bit će raspoređeni u niskoj Zemljinoj orbiti kako bi omogućili internetsku povezanost velike brzine i niske latencije diljem svijeta. S postavljanjem 21 dodatnog satelita, SpaceX će proširiti svoju Starlink flotu kako bi unaprijedio svoju rastuću širokopojasnu internetsku uslugu.

SpaceX-ova višekratna raketna tehnologija Falcon 9 omogućuje isplativa svemirska lansiranja obnavljanjem i ponovnim korištenjem prvog stupnja rakete. Tvrtka je postigla značajne prekretnice u slijetanju i ponovnom letu boostera, pokazujući potencijal za smanjenje troškova lansiranja i povećanu dostupnost svemiru.

Izvori: SpaceX