SpaceX se priprema za sljedeće lansiranje Starlinka iz Cape Canaverala, zakazano za petak navečer. U misiji Starlink 6-14 raketa Falcon 9 koja nosi do 22 internetska satelita polijeće iz svemirskog lansirnog kompleksa 40 svemirske postaje Cape Canaveral. Primarni prozor za lansiranje postavljen je na 7:56, s rezervnim opcijama dostupnim ako bude potrebno.

Predviđa se da će vremenski uvjeti biti povoljni, sa 60% šanse za dobre uvjete na početku prozora, povećavajući se na 85% do kraja. U slučaju kašnjenja od 24 sata, vjerojatnost se povećava na 90%. SpaceX planira oporaviti pojačivač prvog stupnja, koji će obaviti svoj sedmi let, na dronu A Shortfall of Gravitas u Atlantiku.

Što se tiče pokrivenosti lansiranja, SpaceX je najavio da će ažuriranja o svojim privatnim lansiranjima objavljivati ​​samo putem svog službenog računa na platformi X (bivši Twitter). Ova promjena dolazi nakon što je tvrtka ponudila prijenos lansiranja svoje posljednje misije u nedjelju navečer iz svemirskog centra Kennedy na X, samo nekoliko minuta prije polijetanja.

Iako SpaceX nastavlja održavati visoku stopu lansiranja, vrijedno je napomenuti da će ovo biti 47. lansiranje sa svemirske obale ove godine, a gotovo sva će ih izvesti SpaceX. United Launch Alliance (ULA) planira imati tek drugo ovogodišnje lansiranje u subotu ujutro s raketom Atlas V u misiji za Nacionalni ured za izviđanje i svemirske snage. Drugo ovogodišnje lansiranje Space Coasta izveo je Relativity Space u ožujku.

Uključujući lansiranja iz svojih pogona u Kaliforniji, SpaceX je na putu premašiti 90 lansiranja u godini. Ovo lansiranje obilježit će njegov 63. orbitalni let 2023., čime je već nadmašen prethodni rekord od 61 postavljen 2022. Važno je napomenuti da ovaj broj ne uključuje neuspješan pokušaj Starshipa i Super Heavyja od 20. travnja iz testnog lansiranja u Teksasu objekt. Međutim, SpaceX ima još jedan složeni Starship koji čeka odobrenje Savezne uprave za zrakoplovstvo za još jedan pokušaj lansiranja.

definicije:

– Falcon 9: Lansirna raketa srednjeg dizanja s dva stupnja u orbitu koju je razvio i proizveo SpaceX.

– Starlink: SpaceX-ov projekt satelitske konstelacije s ciljem pružanja globalne širokopojasne pokrivenosti.

– Droneship: autonomno plovilo koje koristi SpaceX za slijetanje i izvlačenje raketa na more.

– United Launch Alliance (ULA): zajedničko ulaganje između Boeinga i Lockheed Martina koje pruža usluge lansiranja u svemir.

– Atlas V: Lansirna raketa koju je razvila ULA.

– Nacionalni ured za izviđanje (NRO): organizacija američke vlade odgovorna za dizajn, nabavu, lansiranje i rad obavještajnih satelita.

– Svemirske snage: grana Oružanih snaga Sjedinjenih Država odgovorna za svemirski rat.

Izvori: URL-ovi nisu navedeni.