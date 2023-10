SpaceX najavljuje ranojutarnje lansiranje rakete Falcon 9

SpaceX je najavio skoro lansiranje iz svemirske baze Vandenberg. Tvrtka cilja na 12:47 ujutro 21. listopada za lansiranje rakete Falcon 9 iz SLC-4E. Svrha ovog lansiranja je postavljanje 21 Starlink satelita u nisku Zemljinu orbitu.

U slučaju da se lansiranje ne može odvijati prema planu, SpaceX je identificirao tri rezervne mogućnosti između 1:23 ujutro i 3 ujutro za pomicanje. Uz to, dostupno je šest dodatnih rezervnih prilika počevši od 11:26 u subotu do 2:50 ujutro u nedjelju.

Za zainteresirane, prijenos uživo iz SpaceX-a bit će dostupan otprilike pet minuta prije lansiranja. To će gledateljima pružiti ažuriranja u stvarnom vremenu i omogućiti im da svjedoče misiji dok se odvija.

Vrijedno je napomenuti da je pojačivač koji će podržati ovu misiju korišten 15 puta u prethodnim lansiranjima. Nakon odvajanja stupnja, očekuje se da će prvi stupanj rakete sletjeti na Droneship Of Course I Still Love You u Tihom oceanu. Ova mogućnost ponovne upotrebe značajna je prekretnica u naporima SpaceX-a da smanji troškove istraživanja svemira i učini ga održivijim.

Što se tiče lokalnog utjecaja, ne očekuju se zvučni udari tijekom ovog lansiranja. Ovo je dobra vijest za obližnje stanovnike jer zvučni udari mogu biti ometajući i zapanjujući.

Općenito, ovo ranojutarnje lansiranje SpaceX-a predstavlja još jedan korak naprijed u tijeku misije tvrtke da razvije i proširi svoju globalnu satelitsku internetsku mrežu.

definicije:

– Raketa Falcon 9: dvostupanjska orbitalna lansirna raketa koju je razvio SpaceX. Dizajniran je za pouzdan i siguran transport satelita i tereta u svemir.

– Starlink sateliti: konstelacija malih satelita koje je postavio SpaceX s ciljem pružanja globalne širokopojasne pokrivenosti.

– Of Course I Still Love You Droneship: Autonomni dron brod koji koristi SpaceX za slijetanje i vraćanje raketnih pojačivača na more.

Izvor: SpaceX (URL nije naveden)