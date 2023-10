Odlaganje satelita: Rastuća zabrinutost za okoliš u svemiru

By

Sateliti koji su došli do kraja svog radnog vijeka predstavljaju dilemu za svemirske agencije. Trenutačne metode zbrinjavanja ovih svemirskih letjelica ostavljaju ih u orbiti, guraju ih u orbite groblja dalje od operativnih satelita ili ih usmjeravaju natrag prema Zemlji za ponovni ulazak u atmosferu. Međutim, nedavna studija koju su proveli istraživači sa Sveučilišta Purdue i NOAA pokazala je da ponovni ulazak u atmosferu nije bez posljedica.

Tradicionalno se povratak u atmosferu smatrao pouzdanom metodom za uklanjanje satelita u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO). Kako je LEO posljednjih godina sve više pretrpan satelitima, ova metoda zbrinjavanja postaje sve popularnija. Međutim, studija objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences otkriva da ponovni ulazak u atmosferu uzrokuje kontaminaciju gornjeg dijela Zemljine atmosfere isparenim ostacima svemirskih letjelica.

Istraživački tim primijetio je promjenu u sastavu ionskih oblaka koje ostavljaju meteoriti koji ulaze u atmosferu. Otkrili su da je promjena kemijskog otiska ovih čestica potencijalno posljedica sve većeg broja svemirskih letjelica koje ponovno ulaze u atmosferu. Kako bi potvrdili svoja otkrića, istraživači su priključili instrumente na avione i proveli izravna mjerenja atmosfere otprilike 12 milja iznad Aljaske i kontinentalnog SAD-a.

Rezultati studije pokazali su značajnu koncentraciju metala u atmosferi, uključujući litij, aluminij, bakar, olovo, magnezij i natrij, koji su pomno pratili ponovni ulazak satelita. Osim toga, istraživači su također primijetili da 10% čestica aerosola odgovornih za zaštitu ozonskog omotača sadrži aluminij.

Iako je puni utjecaj ovih otkrića na okoliš i klimatske promjene još uvijek nejasan, istraživači vjeruju da naglašavaju značajan utjecaj ljudskih svemirskih letova na planet. Razumijevanje posljedica povećanih koncentracija metala u atmosferi ključno je za procjenu potencijalnih rizika za ozonski omotač i život na Zemljinoj površini. Bit će potrebne daljnje studije kako bi se u potpunosti shvatile implikacije metoda odlaganja satelita na okoliš i odredilo treba li istražiti alternativne strategije za ublažavanje kontaminacije Zemljine atmosfere.

