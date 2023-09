Novi članak: Znanstvenici i inženjeri rade na istraživanju Marsa

U području istraživanja Marsa brojni znanstvenici i inženjeri rade zajedno na otkrivanju misterija Crvenog planeta. Ti pojedinci dolaze iz različitih institucija i organizacija, svaki sa svojim stručnim znanjima i doprinosima.

Jedna takva znanstvenica je Elena Amador-French, koordinatorica znanstvenih operacija u NASA/JPL u Pasadeni, CA. Ona igra ključnu ulogu u planiranju i provedbi znanstvenih operacija marsovskih rovera. Još jedan znanstvenik, Ryan Anderson, planetarni je geolog na USGS-u u Flagstaffu, AZ. Usredotočen je na proučavanje geologije Marsa i razumijevanje njegovih prošlih i sadašnjih procesa.

Planetarna geologinja Mariah Baker iz Centra za proučavanje Zemlje i planeta, Smithsonian National Air & Space Museum u Washingtonu, DC, specijalizirala se za proučavanje nezemaljskih stijena i minerala. Michael Battalio, planetarni klimatolog sa Sveučilišta Yale u New Havenu, CT, ispituje klimatske obrasce i procese na Marsu.

Keri Bean, zamjenica voditelja tima planera rovera u NASA-i/JPL u Pasadeni, CA, pomaže u planiranju kretanja i aktivnosti marsovskih rovera. Kristen Bennett je planetarna geologinja na USGS-u u Flagstaffu, AZ, koja proučava geološka obilježja Marsa.

Tim u NASA-i/JPL također uključuje planetarne geologe Freda Calefa i Abigail Fraeman, koji doprinose svojom stručnošću u analizi Marsove površine i stijena. Brittney Cooper, atmosferska znanstvenica na Sveučilištu York u Torontu, Ontario, Kanada, fokusira se na proučavanje atmosfere i vremenskih obrazaca na Marsu.

Sean Czarnecki, planetarni geolog na Državnom sveučilištu Arizona u Tempeu, AZ, proučava geološku povijest i sastav Marsa. Lauren Edgar, planetarni geolog s USGS-a u Flagstaffu, AZ, istražuje geologiju i stratigrafiju Marsa.

Drugi znanstvenici i inženjeri uključeni u istraživanje Marsa su Christopher Edwards sa Sveučilišta Sjeverne Arizone, Samantha Gwizd sa Sveučilišta Tennessee, Ken Herkenhoff iz USGS-a u Flagstaffu, AZ, i Evan Hilgemann iz NASA/JPL u Pasadeni, Kalifornija. Svaki od njih doprinosi jedinstvenim uvidima u različite aspekte Marsove geologije i planiranja operacija rovera.

Atmosferski znanstvenik Alex Innanen sa Sveučilišta York i Scott Guzewich iz NASA/GSFC-a u Greenbeltu, MD, proučavaju Marsovu atmosferu i njezinu interakciju s površinom. Rachel Kronyak, planetarni geolog pri NASA/JPL u Pasadeni, CA, uključena je u ispitivanje geološke povijesti i procesa na Marsu.

Michelle Minitti iz Frameworka u Silver Springu, MD, Natalie Moore iz Malin Space Science Systems u San Diegu, CA, i Claire Newman iz Aeolis Researcha u Pasadeni, CA, također doprinose svojom stručnošću istraživanju Marsa.

Dodatni znanstvenici i inženjeri koji rade na istraživanju Marsa uključuju Catherine O'Connell-Cooper i Lucy Thompson sa Sveučilišta New Brunswick u Frederictonu, New Brunswick, Kanada, Melissa Rice sa Sveučilišta Western Washington u Bellinghamu, WA, i Mark Salvatore sa Sveučilišta Sjeverne Arizone u Flagstaffu, AZ.

Štoviše, Susanne Schwenzer s Otvorenog sveučilišta u Milton Keynesu, UK, Ashley Stroupe iz NASA-e/JPL-a u Pasadeni, CA, Dawn Sumner s Kalifornijskog sveučilišta Davis u Davisu, CA, i Vivian Sun iz NASA-e/JPL-a u Pasadeni, CA, svi doprinose svojom stručnošću u planetarnoj geologiji proučavanju Marsa.

Scott VanBommel, planetarni znanstvenik na Sveučilištu Washington u St. Louisu, MO, Ashwin Vasavada, znanstvenik MSL projekta u NASA/JPL u Pasadeni, CA, i geokemičar Roger Wiens iz LANL-a u Los Alamosu, NM, igraju vitalne uloge u analizi podataka i tumačenje nalaza misija na Mars.

Sharon Wilson, planetarna geologinja u Centru za proučavanje Zemlje i planeta, Smithsonian National Air & Space Museum u Washingtonu, DC, Alivia Eng, studentica diplomskog studija na Georgia Techu u Atlanti, GA, i Remington Free, inženjer operativnih sustava u NASA-i /JPL u Pasadeni, CA, svi doprinose naporima istraživanja Marsa.

Na kraju, Emma Harris, diplomirana studentica na Prirodoslovnom muzeju u Londonu, UK, Conor Hayes, diplomirana studentica na Sveučilištu York u Torontu, ON, Kanada, Abigail Knight, diplomirana studentica na Sveučilištu Washington u St. Louisu, MO, i Deborah Padgett, voditeljica OPGS-a u NASA-i/JPL-u u Pasadeni, CA, dijele svoju stručnost u različitim aspektima istraživanja Marsa.

Ovi znanstvenici i inženjeri udružuju snage kako bi unaprijedili naše razumijevanje Marsa, istražujući njegovu geologiju, klimu, atmosferu i potencijal za prošli ili sadašnji život. Kroz njihovu suradnju i predanost, nastavljaju otkrivati ​​tajne Crvenog planeta.

