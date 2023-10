Svemirsko doba ostavlja traga na Zemljinoj stratosferi

Stratosfera, jedan od najudaljenijih dijelova planeta, pod utjecajem je ljudskih aktivnosti u svemiru. Istraživači su otkrili značajne količine metala u aerosolima u atmosferi, što je najvjerojatnije rezultat sve većeg broja svemirskih letjelica i satelita koji se lansiraju i vraćaju na Zemlju. Ovi metali mijenjaju atmosfersku kemiju, što bi moglo imati potencijalne implikacije na klimu, ozonski omotač i nastanjivost planeta.

Tim znanstvenika, uključujući Dan Cziczo i Dan Murphy, proveo je istraživanje pomoću specijaliziranih alata pričvršćenih na istraživačke avione. Pronašli su više od 20 elemenata, uključujući litij, aluminij, bakar i olovo, u uzorcima aerosola koji su odgovarali omjerima koji se koriste u legurama svemirskih letjelica. Masa tih metala iz svemirske letjelice koja je ponovno ušla premašila je količinu pronađenu u prirodnoj kozmičkoj prašini. Osim toga, gotovo 10% velikih čestica sumporne kiseline, koje pomažu u zaštiti ozonskog omotača, sadržavalo je aluminij i druge metale iz svemirskih letjelica.

Procjenjuje se da bi još do 50,000 2030 satelita moglo stići u orbitu do XNUMX. To znači da bi do polovice stratosferskih čestica sumporne kiseline moglo sadržavati metale od ponovnog ulaska u sljedećih nekoliko desetljeća. Potencijalni učinci na Zemljinu atmosferu, ozonski omotač i sam život još uvijek nisu u potpunosti shvaćeni.

Proučavanje stratosfere izazovno je jer je to netaknuta i stabilna regija atmosfere kojoj rijetko pristupaju ljudi ili čak letovi na velikim visinama. Međutim, kroz NASA-in Airborne Science Program, istraživači su uspjeli prikupiti uzorke zraka s visine od 11.8 milja (19 km) iznad tla na Aljasci. Korišteni su instrumenti kako bi se osiguralo prikupljanje najsvježijih i neometanih uzoraka zraka.

Stratosfera igra ključnu ulogu u zaštiti planeta i cjelokupnog života na njemu kroz ozonski omotač. Ovaj sloj djeluje kao globalni štit od štetnog ultraljubičastog zračenja. U posljednjih nekoliko desetljeća uloženi su napori da se popravi i obnovi ozonski omotač nakon što su ga ugrozili klorofluorugljici. Međutim, sve veća prisutnost metala iz lansiranja i povratka svemirskih letjelica može predstavljati nove izazove.

Rakete koje se koriste za slanje satelita i svemirskih letjelica u orbitu ostavljaju za sobom trag metala, sličan tragu koji ostavljaju brodovi u oceanu. Ovi metali doprinose stvaranju čestica aerosola u stratosferi. Dok meteoriti stoljećima padaju kroz atmosferu, masa metala iz raketa je jednaka masi meteorita. Utjecaj ljudske okupacije i svemirskih letova na Zemljinu atmosferu predstavlja značajan problem koji zahtijeva daljnje istraživanje.

Razumijevanje promjena koje se događaju u stratosferi ključno je za zaštitu planeta i osiguranje njegove stalne nastanjivosti. Istraživanje koje su proveli Cziczo, Murphy i njihovi timovi rasvjetljava potencijalni utjecaj ljudskih aktivnosti u svemiru na Zemljinu atmosferu i osjetljivu ravnotežu ozonskog omotača.

Izvori:

– Sveučilište Purdue: Istraživači otkrivaju da se ekološki problemi svemirskog doba infiltriraju u Zemljinu stratosferu