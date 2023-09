Sabine Hossenfelder: Nevjerojatna zvijezda društvenih medija i znanstvena komunikatorka

By

Sabine Hossenfelder, teorijska fizičarka i matematičarka, postala je neočekivana zvijezda društvenih medija tijekom mračnih dana pandemije COVID-19. Budući da nije mogla otići u svoj ured na njemačkom Frankfurtskom institutu za napredne studije, Hossenfelder se obratila YouTubeu kako bi sačuvala svoj razum. Preoblikovala je svoj kanal u "Znanost bez gobbledygook" i počela aktivno objavljivati ​​videozapise, dijeleći svoju suhoparnu duhovitost i jezgrovitu mudrost sve većoj bazi obožavatelja štrebera na internetu. Danas ima milijun pretplatnika i veliki broj sljedbenika na Patreonu.

Kao znanstveni komunikator, Hossenfelder svoju ulogu shvaća ozbiljno, s ciljem pružanja konteksta i pojednostavljenja složenih znanstvenih tema za svoju publiku. Svojim videozapisima popunjava prazninu između lude znanosti i teških časopisa, nudeći uvide koje tradicionalni urednici možda ne mogu pokriti. S dozom humora, ona se bavi pitanjima kao što su živimo li u računalnoj simulaciji ili zašto 5G tehnologija koristi visoke frekvencije.

Objavljivanje videozapisa na YouTubeu ne samo da stvara pouzdan izvor prihoda za Hossenfelder, već joj omogućuje i financiranje istraživanja kvantne gravitacije. Osim zarade izravno od YouTubea, dobiva podršku od sponzora, Patreonovih podržavatelja i donacija. Ovaj joj je pristup omogućio financijsku stabilnost i slobodu od stalne jurnjave za istraživačkim potporama.

Hossenfelderin znanstveni kanal također je postao platforma za njezine suprotne poglede na stanje u fizici, posebice njezinu kritiku težnje za ljepotom i jednostavnošću u znanstvenim teorijama. U svojoj knjizi "Lost in Math: How Beauty Leads Physics Stray," ona tvrdi da opsjednutost znanstvene zajednice ljepotom možda koči napredak u razumijevanju složenih fenomena poput tamne tvari. Dok su neki fizičari izrazili skepticizam u pogledu sposobnosti standardnog modela da objasni tamnu tvar, Hossenfelder to vidi kao neuspjeh u prepoznavanju potrebe za složenijim objašnjenjima.

Unatoč suočavanju s kritikama nekih istaknutih znanstvenika, Hossenfelder je pronašla saveznike koji cijene njezinu perspektivu. Patricia Rankin, predsjednica Odsjeka za fiziku na Sveučilištu Arizona State, hvali Hossenfeldera za osporavanje pretpostavki i ocrtavanje granica onoga što nam znanost može, a što ne može reći. Stacy McGaugh, profesorica astronomije na Sveučilištu Case Western Reserve, surađivala je s Hossenfelderom i cijeni njezinu iskrenost i spremnost da izrazi svoje mišljenje.

Zaključno, prodor Sabine Hossenfelder u društvene medije pretvorio ju je u značajnu figuru u znanstvenoj komunikaciji. Svojim zanimljivim videozapisima i duhovitim komentarima privukla je bazu vjernih obožavatelja i financijsku potporu za svoje istraživanje. Iako su njezini suprotni stavovi potaknuli raspravu, ona nastavlja pomicati granice znanstvenog diskursa i dovoditi u pitanje prevladavajuće pretpostavke.

