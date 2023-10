Superbolts: Fenomen iza razorne moći munje

By

Udari munje već su sila s kojom se treba računati, ali postoji rjeđa i razornija vrsta poznata kao "supermunja". Ove munje imaju udarac koji je 1,000 puta jači od prosječne munje, što predstavlja ozbiljnu prijetnju zgradama, mostovima i brodovima. Znanstvenici su nedavno napravili proboj u razumijevanju uzroka i mjesta udara supermuta.

Superstrele su rijetka pojava, čine manje od jedan posto svih udara munje. Zbog toga su šanse da budete svjedoci ili da vas pogodi superstrijela izuzetno niske. Međutim, istraživanje sugerira da je vjerojatnije da će se superstrijele pojaviti u područjima gdje je zona električnog naboja olujnog oblaka blizu vrućih točaka kao što su površina oceana i visoke planine.

Prethodne studije su istaknule prevalenciju superboltova u regijama kao što su sjeveroistočni Atlantski ocean, Sredozemno more i Altiplano u Peruu i Boliviji. Altiplano, poznat po tome što je jedna od najviših visoravni na Zemlji, postao je žarišna točka istraživanja kako bi se otkrilo zašto se udari superbolova često skupljaju u tim područjima.

Istraživački tim, predvođen fizičarom Avichayem Efraimom s Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu, istraživao je uvjete potrebne za stvaranje munje. Olujni oblaci, koji dosežu visine od 7.5 do 11 milja, zahtijevaju specifične temperaturne uvjete od oko 32 stupnja Fahrenheita kako bi stvorili elektrifikaciju i zonu punjenja za razvoj munje. Tim je istražio hoće li promjene u nadmorskoj visini zone smrzavanja utjecati na snagu zone punjenja koja pokreće superboltove.

Studija je koristila informacije iz detektora radio valova i prošlih vremenskih podataka o udarima munja za analizu vremena, lokacije i energije munja. Ispitivanjem čimbenika kao što su visina oblaka, udaljenost od kopna ili oceana, temperatura zraka i oblaka i koncentracija aerosola, istraživači su otkrili da je najznačajniji čimbenik koji pridonosi udaru munje pod naponom bila kratka udaljenost između zone naboja oblaka i površine Zemlje. .

Područja koja najčešće pogađaju superboltovi, poput Altiplana i sjeveroistočnog Atlantskog oceana, pokazuju ovaj uzorak male udaljenosti između zone naboja i površine. Neposredna blizina smanjuje električni otpor, što rezultira većom strujom i jačim udarima munje.

Razumijevanje formiranja superstrijela i njihovih preferiranih područja udara može pomoći u upozoravanju obližnjih zajednica na potencijalne udare munja. Štoviše, kako se klima na Zemlji nastavlja mijenjati, bitno je istražiti kako te promjene mogu utjecati na učestalost i intenzitet munja u budućnosti. Više temperature mogle bi oslabiti munje, ali povećana atmosferska vlaga mogla bi pogoršati situaciju.

Iako su mnogi aspekti formiranja superbolta i dalje nepoznati, ovo nedavno otkriće pruža vrijedan uvid u značajan dio slagalice. Daljnja istraživanja istražit će druge čimbenike koji pridonose naboju superbolta, kao što su magnetska polja i promjene u solarnom ciklusu.

