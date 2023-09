Ljudi uzrokuju gubitak višestrukih grana na Drvetu života, nalazi studije

By

Nova studija upozorava na prijetnju šestog masovnog izumiranja uzrokovanog ljudskim aktivnostima, navodeći da ljudi uzrokuju gubitak cijelih grana "Stabla života". Studija, objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences, jedinstvena je jer ispituje izumiranje cijelih rodova, a ne samo pojedinačnih vrsta.

Istraživači su se usredotočili na vrste kralješnjaka (isključujući ribe) i otkrili da su od 5,400 proučavanih rodova 73 izumrla u posljednjih 500 godina, a većina ih je nestala u posljednja dva stoljeća. Ova stopa izumiranja puno je veća od one koja bi se očekivala na temelju procjena iz fosilnog zapisa.

Ljudske aktivnosti kao što su uništavanje staništa, prekomjerni ribolov i lov identificirane su kao primarni uzrok ove krize izumiranja. Gubitak jednog roda može imati dalekosežne posljedice za cijeli ekosustav. Koautor studije, Gerardo Ceballos, naglašava hitnost situacije, rekavši: "Naša briga je da... gubimo stvari tako brzo da za nas to signalizira kolaps civilizacije."

Dok se svi stručnjaci slažu da je trenutna stopa izumiranja alarmantna, pitanje je hoće li ovo predstavljati šesto masovno izumiranje. Znanstvenici masovno izumiranje definiraju kao gubitak 75% vrsta u kratkom vremenskom razdoblju. Prema Robertu Cowieju, biologu sa Sveučilišta Hawaii, koristeći ovu definiciju, šesto masovno izumiranje još se nije dogodilo.

Međutim, nalazi studije o izgubljenim čitavim granama Drveta života naglašavaju ozbiljnost situacije. Ova studija pokazuje hitnu potrebu za djelovanjem za očuvanje biološke raznolikosti i zaštitu budućnosti čovječanstva.

