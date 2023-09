Znanstvenici otkrivaju kemijski mehanizam nanodijamanata obloženih silicijevim dioksidom za kvantno računalstvo i biološko označavanje

Istraživači s Državnog sveučilišta San Jose (SJSU) otkrili su mehanizam vezivanja koji je odgovoran za stvaranje jednolikih ljuski silicijevog dioksida na nanodijamantima. Tim je koristio snažne X-zrake koje je generirao Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) u SLAC National Accelerator Laboratory za proučavanje nanomaterijala. Rezultati, objavljeni u časopisu ACS Nanoscience Au, pružaju ključne uvide u kemiju koja je uključena u stvaranje nanodijamanata obloženih silicijevim dioksidom.

Nanodijamanti su ultra-mali sintetički dijamanti s izvanrednim svojstvima. Unatoč svojoj maloj veličini, nanodijamanti imaju savršenu ugljikovu rešetku i mogu pokazivati ​​reakcije na magnetska polja, električna polja i svjetlost na sobnoj temperaturi. Ove jedinstvene karakteristike čine nanodijamante prikladnima za različite primjene, uključujući kvantno računalstvo i biološko označavanje stanica.

Kako bi poboljšali funkcionalnost nanodijamanata, istraživači su se okrenuli premazivanju dijamantnih čestica silicijevim dioksidom. Silicij ne samo da pruža glatku i zaštitnu ljusku za nanodijamante, već također omogućuje modifikaciju površine. Dodavanjem specifičnih oznaka silicijskoj prevlaci, znanstvenici mogu usmjeriti nanodijamante da ciljaju određene stanice ili lokacije. Ova kontrola kretanja nanodijamanata ima značajne implikacije za primjene u biomedicini i biotehnologiji.

Već više od desetljeća znanstvenici su bili zbunjeni mehanizmom koji stoji iza stvaranja sloja silicija na nanodijamantima. Istraživači SJSU-a otkrili su da alkoholne kemijske skupine na površini nanodijamanta igraju ključnu ulogu u olakšavanju rasta ljuski silicijevog dioksida. Otkrili su da uvođenje amonijevog hidroksida s etanolom tijekom procesa oblaganja dovodi do proizvodnje ovih alkoholnih skupina.

Kako bi ispitali površine skrivene ispod premaza od silicijevog dioksida, istraživači sa SJSU-a koristili su SSRL-ove rendgenske uređaje. Koristili su senzor prijelaznog ruba, superosjetljivi termometar, kako bi otkrili promjene temperature i pretvorili ih u energiju X-zraka. Putem rendgenske apsorpcijske spektroskopije (XAS), tim je istražio površine nanodijamanata i izmjerio debljinu sloja silicija na nanometarskoj skali. Rezultati su pokazali učinkovitost XAS-a za proučavanje uronjenih materijala poput nanodijamanata.

Znanje stečeno razumijevanjem mehanizma vezivanja nanodijamanata obloženih silicijevim dioksidom otvara nove puteve za istraživače. Abraham Wolcott, glavni istraživač studije, planira istražiti upotrebu drugih materijala, poput titanovih i cinkovih oksida, za oblaganje nanodijamanata. Ovi alternativni premazi mogli bi dodatno proširiti primjenu nanodijamanata u kvantnom senzoru i biološkom označavanju.

Nalazi ovog istraživanja daju vrijedan uvid u kemiju nanodijamantnih premaza i nude mogućnosti za optimizaciju silicijevog sloja i istraživanje drugih materijala za premaze. Uz bolje razumijevanje kemijskog mehanizma iza nanodijamanata obloženih silicijevim dioksidom, istraživači mogu nastaviti otključavati potencijal ovih sićušnih dijamanata za aplikacije kvantnog računalstva i biološkog označavanja.

Izvor:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights in Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033