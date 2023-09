Tasmanijski tigar: Istraživači su uspješno obnovili RNA iz izumrlih vrsta

By

U velikom otkriću, znanstvenici su uspješno ekstrahirali RNK iz sačuvanih primjeraka tasmanskog tigra, izumrlog tobolčara, koji datira iz 1891. Ovo je prvi put da je RNK, manje stabilan genetski materijal od DNK, izvučen iz izumrle vrste. Uzorci su pohranjeni u muzeju u Stockholmu u Švedskoj.

Oporavak RNA iz uzoraka tasmanijskog tigra nudi vrijedan uvid u biologiju i metabolizam ovih izumrlih životinja. Sekvenciranje RNA pruža informacije o komplementima gena i aktivnosti gena, koji su ključni za razumijevanje osobina i karakteristika izumrlih vrsta.

Prethodno je DNK uspješno ekstrahirana iz drevnih organizama, ali ova studija pokazuje potencijal za obnavljanje RNK iz izumrlih vrsta. Očuvanje uzoraka tasmanijskog tigra, unatoč tome što su pohranjeni na sobnoj temperaturi u ormaru, dovodi u pitanje pretpostavku da se RNK brzo razgrađuje pod takvim uvjetima. Ovo otkriće otvara nove mogućnosti za proučavanje i ponovno stvaranje izumrlih vrsta.

Osim svoje važnosti za razumijevanje izumrlih vrsta, sposobnost oporavka RNA iz drevnih virusa mogla bi pomoći u proučavanju prošlih pandemija. RNA igra ključnu ulogu u prijenosu genetskih informacija primljenih od DNA, omogućujući sintezu proteina i regulirajući stanični metabolizam.

Tasmanijski tigar, poznat i kao tilacin, bio je vrhunski predator diljem Australije i obližnjih otoka sve dok ga ljudska aktivnost nije dovela do izumiranja. Dolazak ljudi u Australiju prije otprilike 50,000 godina, nakon čega je uslijedila europska kolonizacija u 18. stoljeću, doveo je do pada populacije i naposljetku do smrti tasmanskog tigra. Proglašeni su prijetnjom za stoku, što je rezultiralo nagradom za njihove glave. Posljednji poznati tasmanijski tigar umro je u zatočeništvu 1936.

Privatne inicijative pokrenule su napore za "istrebljenje" određenih vrsta, uključujući tasmanijskog tigra. Iako ponovno stvaranje izumrlih vrsta iz živih srodnika predstavlja izazov, ova studija naglašava važnost daljnjeg istraživanja biologije izumrlih životinja.

Izvori:

- Reuters