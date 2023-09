Proboj u dijagnostici: Tehnologija CRISPR otkriva virus majmunskih boginja s neviđenom preciznošću i brzinom

Znanstvenici s Peter Doherty Institute for Infection and Imunity i Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research razvili su revolucionarni dijagnostički alat pod nazivom MPXV-CRISPR. Objavljeno u časopisu The Lancet Microbe, njihova suradnička studija prikazuje snagu tehnologije CRISPR u otkrivanju virusa majmunskih boginja (MPXV) s neusporedivom preciznošću i brzinom.

Dok je CRISPR nadaleko poznat po svojim mogućnostima uređivanja gena, nedavno je iskorišten za dizajniranje vrlo osjetljivih dijagnostičkih alata. MPXV-CRISPR funkcionira kao "super-precizan detektiv", brzo identificirajući specifični genetski materijal povezan s virusom u kliničkim uzorcima. Istraživači su programirali alat za ciljanje genetskih sekvenci jedinstvenih za MPXV, koristeći bazu podataka od 523 MPXV genoma za izradu potrebnih "vodiča" za vezanje na virusnu DNK.

Kada je virusna DNK prisutna u kliničkom uzorku, CRISPR sustav se vodi do cilja i emitira signal koji ukazuje na prisutnost virusa. Osjetljivost i preciznost postignute MPXV-CRISPR-om usporedive su s PCR metodama zlatnog standarda, ali uz značajno smanjeno vrijeme testiranja.

Jedna od revolucionarnih značajki MPXV-CRISPR-a je brzina dijagnoze. Trenutna dijagnostika majmunskih boginja često uključuje centralizirano laboratorijsko testiranje, za koje može biti potrebno nekoliko dana za rezultate. Nasuprot tome, MPXV-CRISPR može otkriti virus u nevjerojatnih 45 minuta.

Kako bi zadovoljili standarde koje je postavila Svjetska zdravstvena organizacija, istraživački tim namjerava prilagoditi MPXV-CRISPR u prijenosni uređaj za otkrivanje na licu mjesta na mjestima skrbi. Ova tehnologija ima potencijal za revoluciju u liječenju majmunskih boginja, pružajući brži pristup točnim dijagnozama, posebno u ograničenim resursima i udaljenim područjima. Ubrzavanjem liječenja i poboljšanjem ishoda za pacijente, decentralizirani pristup testiranju mogao bi značajno poboljšati odgovore javnog zdravstva na izbijanje majmunskih boginja.

Studija je provedena u suradnji s Centrom za seksualno zdravlje Melbourne i Sveučilištem Monash. Istraživači vjeruju da MPXV-CRISPR predstavlja veliki napredak u polju dijagnostike i obećava transformaciju upravljanja bolestima u budućnosti.

Izvor:

Mikrob Lancet. (2023). Brzo otkrivanje virusa majmunskih boginja pomoću testa posredovanog CRISPR-Cas12a: studija laboratorijske validacije i evaluacije.