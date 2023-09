Uspon neobjavljenih istraživanja generiranih umjetnom inteligencijom: kršenje etike?

By

U nedavnom incidentu, istraživački rad objavljen u časopisu Physica Scripta povučen je jer autori nisu otkrili svoju upotrebu ChatGPT-a, AI chatbota, u izradi rukopisa. Do otkrića je došao Guillaume Cabanac, informatičar, koji je uočio neobičan izraz na trećoj stranici novina. To je Cabanaca potaknulo na daljnju istragu i na kraju dovelo do povlačenja novina. Ovo nije izolirani incident, budući da je Cabanac identificirao nekoliko drugih članaka koji sadrže izdajničke znakove umiješanosti ChatGPT-a.

Mnogi izdavači dopuštaju korištenje alata velikog jezičnog modela (LLM) kao što je ChatGPT za pomoć u pripremi rukopisa, pod uvjetom da je to deklarirano. Međutim, neki istraživači odlučuju zadržati svoju upotrebu AI alata neotkrivenom. Ovi istraživači riskiraju suočenje s kršenjem etičkih pravila i potencijalnim povlačenjem ako se otkrije njihova neobjavljena uporaba. Dok neki papiri generirani umjetnom inteligencijom mogu sadržavati suptilne tragove koji ih razlikuju od papira koje je napisao čovjek, sofisticiranije chatbotove poput ChatGPT-a postaje sve teže otkriti.

Neotkrivena istraživanja generirana umjetnom inteligencijom predstavljaju veći problem osim kršenja etike. Brz porast AI alata kao što je ChatGPT predstavlja plodno tlo za tvornice papira, tvrtke koje proizvode i prodaju lažne rukopise istraživačima. Ovaj priljev radova generiranih umjetnom inteligencijom prijeti razvodnjavanjem kvalitete znanstvenog istraživanja.

Osim toga, pitanje neobjavljenih radova koje je generirala umjetna inteligencija otkriva pritisak na recenzente koji često nemaju vremena za temeljito ispitivanje rukopisa. Identificiranje lažnih referenci i upitnih jezičnih obrazaca može oduzimati puno vremena, osobito s povećanjem količine publikacija. Istraživači i izdavači moraju pronaći načine za rješavanje ovog problema kako bi održali integritet znanstvenog istraživanja.

Zaključno, porast neobjavljenih istraživanja generiranih umjetnom inteligencijom zahtijeva veću transparentnost i odgovornost u znanstvenoj zajednici. Istraživači bi trebali otkriti svoju upotrebu alata umjetne inteligencije u pripremi rukopisa, a izdavači bi trebali osigurati temeljite postupke recenziranja kako bi otkrili potencijalna kršenja etike. Održavanje standarda znanstvenog integriteta ključno je za poticanje povjerenja i osiguravanje vjerodostojnosti znanstvenog istraživanja.

Izvori:

– Povlačenje papira Physica Scripta: Physica Scripta, 9. kolovoza 2021.

– ChatGPT i istraživanje generirano AI-jem: Nature, 18. kolovoza 2021

– Rizici koje predstavljaju tvornice papira: Elisabeth Bik, neovisna konzultantica za integritet istraživanja

– Naprezanje recenzenta: Smut Clyde, umirovljeni psiholog