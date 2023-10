Utjecaj svemirskih letjelica na sastav Zemljine atmosfere

By

Nedavna studija objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences otkrila je da sateliti i svemirske letjelice zagađuju Zemljinu atmosferu velikim količinama metala. Ovo onečišćenje događa se u stratosferi, području koje sadrži veliku koncentraciju ozona.

Istraživački tim, predvođen Danom Cziczom sa Sveučilišta Purdue, prikupljao je podatke leteći avionima na visini od gotovo 12 milja. To im je omogućilo da zabilježe točna mjerenja bez ikakve kontaminacije dimom iz zrakoplova. Studija je otkrila da su metali kao što su litij, bakar, aluminij i olovo, koji se obično nalaze u svemirskim letjelicama, premašili razine prirodne kozmičke prašine.

Nadalje, tim je otkrio da je gotovo 10 posto čestica sumporne kiseline, koje su bitne za zaštitu ozonskog omotača, kontaminirano isparenim ostacima iz svemirskih letjelica. Prisutnost jedinstvenih elemenata poput niobija ukazuje na korištenje toplinskih štitova u raketama. Ovi dokazi ukazuju na onečišćenje koje dolazi od svemirskih letjelica, a ne od meteorita, koji su stoljećima ostali nepromijenjeni.

Utjecaj ovog zagađenja na okoliš još nije u potpunosti razjašnjen. Međutim, s obzirom na predviđeno povećanje broja satelita u orbiti, situacija bi se mogla pogoršati. Procjenjuje se da će do 50,000. biti dodatnih 2030 satelita, a prednjače tvrtke poput SpaceX-a i Amazona. Ovaj brzi rast svemirske industrije znači da bi do 50 posto čestica aerosola u stratosferi moglo sadržavati metale od ponovnog ulaska u svemirske letjelice.

Ova otkrića izazivaju zabrinutost oko ekoloških posljedica širenja svemirske industrije. Nakupljanje svemirskog otpada i oslobađanje materijala koje je napravio čovjek u stratosferi zahtijevaju daljnja istraživanja. Kako se i dalje uvelike oslanjamo na satelite i svemirske letjelice, postaje ključno razviti održive prakse koje smanjuju negativan utjecaj na našu atmosferu.

Izvor: Proceedings of the National Academy of Sciences