Obiđite Sunčev sustav brzinom svjetlosti

Zamislite da možete putovati brzinom svjetlosti i krenuti u obilazak našeg golemog Sunčevog sustava. To je upravo ono što vam kratki film “Riding Light” omogućuje. Kreirao Alphonse Swinehart, ovaj 45-minutni video vodi vas na putovanje od sunca do Jupitera, prikazujući nevjerojatne udaljenosti i golemost našeg sunčevog sustava.

U videu, jedan foton svjetlosti putuje od sunca prema vanjskim dijelovima našeg solarnog sustava. Dok gledate, prva četiri planeta jure za manje od 13 minuta. Zatim ćete ugledati Vestu, najsjajniji asteroid u asteroidnom pojasu. Asteroidi Ceres i Pallas slijede ubrzo nakon toga, s tri minute pauze prije nego što se pojavi Hygiea. Naposljetku, čekate dok se približavate Jupiteru i njegovim Galilejevim satelitima.

Važno je napomenuti da video završava na Jupiteru, no ako biste nastavili dalje, trebalo bi vam još 35 minuta da stignete do Saturna, a još više da stignete do vanjskih planeta.

Jedan od izvanrednih aspekata videa je kako pokazuje ogromne udaljenosti u našem Sunčevom sustavu. Svjetlosti, tvari koja se najbrže kreće u svemiru, treba više od pola sata da stigne od Sunca do Jupitera. Ovo ilustrira koliko je velik i prostran naš solarni sustav.

Ako ste svemirski entuzijast, možda ćete uživati ​​i u drugim video obilascima Sunčevog sustava. Na primjer, Hubbleov Grand Tour prikazuje divovske planete, dok virtualni obilazak Međunarodne svemirske postaje pruža jedinstveni uvid u život u svemiru. Također možete krenuti u obilazak egzoplaneta, mjeseca u 4K ili vidjeti usporedbu veličina asteroida.

Stoga se udobno smjestite, opustite i krenite na virtualno putovanje kroz naš solarni sustav brzinom svjetlosti. To je iskustvo koje ulijeva strahopoštovanje koje će vas ostaviti zadivljenim prostranstvom i ljepotom našeg kozmičkog susjedstva.

