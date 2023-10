Topljenje grenlandskog ledenog pokrivača moglo bi povećati razinu mora za više od jednog metra

By

Nova studija otkrila je da bi probijanje granica globalnog zatopljenja moglo dovesti do toga da grenlandski ledeni pokrivač poveća više od jednog metra porastu razine mora. Otapanje ledenog pokrova doprinijelo je preko 20% uočenom porastu razine mora od 2002., što predstavlja značajnu prijetnju obalnim i otočnim zajednicama. Istraživači su upotrijebili dva modela kako bi procijenili kako će ledena ploča reagirati na buduća povećanja temperature, a rezultati su ukazali da bi gubici ledene ploče mogli biti potaknuti ako globalne prosječne temperature pređu raspon od 1.7C-2.3C iznad predindustrijskih razina. To bi moglo dovesti do gotovo potpunog otapanja ledene ploče tijekom stotina ili tisuća godina, što bi rezultiralo potencijalnim porastom razine mora od sedam metara. Međutim, kad bi se temperature dovoljno brzo vratile na granicu od 1.5C iz Pariškog sporazuma smanjenjem emisija stakleničkih plinova i primjenom tehnologija za hvatanje i skladištenje ugljika, mogli bi se izbjeći najgori učinci. Studija naglašava potrebu da se u sljedećih nekoliko stoljeća preokrene trenutni trend zagrijavanja kako bi se spriječila nepopravljiva šteta.

Istraživači su također otkrili da je grenlandski ledeni pokrivač otporniji na kratkotrajno zagrijavanje nego što se dosad vjerovalo. Međutim, naglasili su da bi vraćanje temperatura na siguran prag za ledenu ploču bilo puno veći izazov nego održavanje temperatura ispod tog praga. Nalazi studije naglašavaju hitnost rješavanja problema klimatskih promjena kroz globalne napore za smanjenje emisija i rad na održivim rješenjima.

Istraživanje pruža važne uvide u moguće posljedice globalnog zatopljenja na topljenje ledene ploče i podizanje razine mora. Poziva na trenutnu akciju za ublažavanje klimatskih promjena kako bi se zaštitile ranjive zajednice i ekosustavi od povećanih poplava i raseljavanja. Predstojeći razgovori UN-a o klimatskim promjenama u Dubaiju bit će ključni u oblikovanju međunarodnih politika i obveza prema smanjenju emisija stakleničkih plinova i prilagodbi utjecajima klimatskih promjena.

Izvori:

- Priroda: “Grenlandski ledeni pokrivač mogao bi uzrokovati porast globalne razine mora za 1 metar” (DOI: 10.1038/s41586-022-05039-2)

– AFP: “Topljenje Grenlanda moglo bi podići razinu mora za metar, kažu znanstvenici”