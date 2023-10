Znanstvenici hvataju protone u činu disocijacije pomoću ultrabrze elektronske kamere

Istraživači Nacionalnog akceleratorskog laboratorija SLAC Ministarstva energetike i Sveučilišta Stanford uspješno su upotrijebili ultrabrzu difrakciju elektrona (UED) za promatranje gibanja atoma vodika unutar molekula amonijaka. Nalazi tima, objavljeni u Physical Review Letters, pokazuju potencijal UED-a u praćenju atoma vodika i prijenosa protona.

Prijenosi protona temeljni su za mnoge kemijske i biološke reakcije, kao što su enzimska kataliza i protonske pumpe u stanicama. Razumijevanje strukturnih promjena tijekom prijenosa protona ključno je, ali izazovno zbog njihove brze prirode, koja se događa unutar femtosekundi. Sadašnje metode, poput snimanja molekula rendgenskim zrakama, imaju ograničenja jer rendgenske zrake stupaju u interakciju s elektronima, a ne s atomskim jezgrama.

Kako bi prevladali ta ograničenja, istraživači su koristili SLAC-ov MeV-UED, ultrabrzu kameru za difrakciju elektrona. Tim je razdvojio jednu od veza vodik-dušik u amonijaku pomoću ultraljubičastog svjetla, zatim usmjerio snop elektrona kroz molekulu kako bi uhvatio difraktirane elektrone. To im je omogućilo da promatraju odvajanje atoma vodika od jezgre dušika i rezultirajuće strukturne promjene u molekuli.

Pristup podacima o elektronima i jezgrama u istom eksperimentu pokazao se izuzetno vrijednim. Određivanjem koja komponenta inicira disocijaciju atoma, istraživači mogu steći uvid u proces reakcija disocijacije.

Sposobnost praćenja protona u činu disocijacije ima važne implikacije za razumijevanje mehanizama prijenosa protona u kemiji i biologiji. Tradicionalne metode poput rendgenske kristalografije i krioelektronske mikroskopije teško otkrivaju protone, čineći UED pristupom koji obećava.

U budućim eksperimentima, istraživači planiraju koristiti X-zrake na SLAC-ovom X-ray laseru, Linac Coherent Light Source (LCLS), kako bi usporedili rezultate. Također imaju za cilj povećati intenzitet elektronskog snopa i poboljšati vremensku rezoluciju za rješavanje pojedinačnih koraka disocijacije protona.

Ovo istraživanje otvara nove mogućnosti za proučavanje prijenosa vodika i razotkrivanje misterija iza ključnih kemijskih reakcija u različitim biološkim procesima.

Izvor: Nacionalni akceleratorski laboratorij SLAC

Referenca:

Elio G. Champenois et al, Femtosecond Electronic and Hydrogen Structural Dynamics in Ammonia Imaged with Ultrafast Electron Diffraction, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001