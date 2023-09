Nova studija otkriva da supermasivne crne rupe proždiru hranu brže nego što se očekivalo

By

Nedavna studija koju je provelo Sveučilište Northwestern dovela je u pitanje prethodne pretpostavke o prehrambenim navikama supermasivnih crnih rupa. Dok se prije vjerovalo da crne rupe sporo konzumiraju hranu, nove simulacije pokazuju da je one zapravo proždiru mnogo brže.

Studija, koja će uskoro biti objavljena u časopisu The Astrophysical Journal, koristila je 3D simulacije visoke razlučivosti za istraživanje ponašanja rotirajućih crnih rupa. Istraživači su otkrili da te crne rupe okreću okolni prostor-vrijeme, uzrokujući raspadanje plina u akrecijskom disku. To rezultira stvaranjem unutarnjeg i vanjskog poddiska, pri čemu crna rupa prvo proguta unutarnji prsten, a zatim se ponovno napuni ostacima vanjskog poddiska.

Suprotno prijašnjim teorijama koje su sugerirale da ovaj proces traje stotinama godina, simulacije su pokazale da se on zapravo događa za nekoliko mjeseci. Ovo otkriće ima važne implikacije za razumijevanje ponašanja kvazara, koji su neki od najsjajnijih objekata na noćnom nebu. Poznato je da kvazari iznenada planu i zatim nestanu bez objašnjenja, a nova studija pruža potencijalno objašnjenje za ovo drastično ponašanje.

Voditelj istraživanja, Nick Kaaz sa Sveučilišta Northwestern, objasnio je da klasična teorija akrecijskog diska ne može objasniti brze varijacije opažene u kvazarima. Međutim, simulacije provedene u ovoj studiji sugeriraju da bi uništavanje i obnavljanje unutarnjih područja diska moglo objasniti ove varijacije.

Ključni uvid iz studije je da su prethodne pretpostavke o poravnanju akrecijskog diska s rotacijom crne rupe bile pogrešne. Simulacije su otkrile da je područje koje okružuje crnu rupu mnogo turbulentnije nego što se mislilo. Dinamika plina, magnetska polja i opća relativnost crnih rupa uzeti su u obzir u simulacijama, pružajući točniji model njihovog ponašanja.

Proces kidanja i hranjenja događa se u području gdje se uvijanje prostor-vremena crne rupe natječe s trenjem i pritiskom unutar diska. To dovodi do sudara unutarnjeg i vanjskog diska, što dovodi do toga da crna rupa proždire unutarnji disk. Gravitacija crne rupe zatim povlači plin iz vanjskog područja da ponovno ispuni unutarnje područje, dovršavajući ciklus.

Ova studija ne samo da baca svjetlo na prehrambene navike supermasivnih crnih rupa, već također pruža uvid u ponašanje kvazara. Uz daljnja istraživanja, znanstvenici bi mogli bolje razumjeti mehanizme odgovorne za dramatične varijacije opažene u ovim kozmičkim fenomenima.

Izvori:

– The Astrophysical Journal (biti objavljen)

– Sveučilište Northwestern