Ribnjaci koje je napravio čovjek mogu biti neto emiteri stakleničkih plinova, pokazuju studije

Novo istraživanje koje je provelo Sveučilište Cornell otkriva da ribnjaci koje je napravio čovjek imaju značajan utjecaj na emisije stakleničkih plinova. Dvije povezane studije koje su proveli istraživači s Cornella počinju kvantificirati učinke ljudskih i prirodnih jezera na globalni proračun stakleničkih plinova, pružajući dragocjene uvide u temu koja nije dobro shvaćena.

Studije su otkrile da kad se zbroje emisije i skladištenje ugljika u ribnjacima koje je napravio čovjek, ta jezera mogu biti neto emiteri stakleničkih plinova. Prethodne procjene pokazuju da jezerca, koja su definirana kao vodena tijela veličine 5 hektara ili manje, mogu pridonijeti 5% globalnih emisija metana. Međutim, bez točnih mjerenja u mnogim jezerima, ovaj bi se postotak mogao kretati od polovice do dvostruko većeg procijenjenog iznosa. Osim toga, postoje ograničene procjene stopa zakopavanja ugljika u jezercima.

Jedna studija koju su proveli znanstvenici usredotočila se na količinu ugljika nakupljenog u 22 posebno odabrana jezera. Istraživači su ispitali prošle aktivnosti upravljanja i izmjerili debljinu sedimenta i sadržaj ugljika u jezercima. Otkrili su da na stopu zakopavanja ugljika u jezercima utječu čimbenici kao što su vodene biljke, ribe i razine hranjivih tvari. Studija je također otkrila da i prirodna i umjetno stvorena jezerca globalno zadržavaju značajnu količinu ugljika, što ukazuje da je sekvestracija ugljika u jezercima podcijenjena.

Druga studija istraživala je sezonske emisije stakleničkih plinova iz određenih Cornell Experimental Ponds. Metan, snažan staklenički plin, činio je većinu emitiranih plinova. Studija je također istaknula važnost učestalog uzorkovanja kako bi se točno izračunale emisije stakleničkih plinova iz ribnjaka.

Sve u svemu, ove studije sugeriraju da ribnjaci igraju ulogu u emisijama stakleničkih plinova i skladištenju ugljika. Dok su jezera trenutačno neto emiteri stakleničkih plinova zbog ispuštanja metana, postoji mogućnost da postanu neto ponori smanjenjem emisije metana. Nalazi također predlažu korištenje mjehurića ili podvodnih cirkulatora za smanjenje emisija metana u jezercima.

Daljnja istraživanja i razumijevanje uloge ribnjaka u emisijama stakleničkih plinova ključni su za točno modeliranje klime i predviđanja.

