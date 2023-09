Ispitivanje rijetkih tokova vruće plazme u višoj atmosferi

By

U blizini Zemljinih polova, aurore su uobičajen prizor, prikazujući šarene svjetlosne predstave u gornjoj atmosferi uzrokovane interakcijom između solarnog vjetra i magnetosfere planeta. Međutim, bliže ekvatoru može se pojaviti drugačiji atmosferski fenomen: subauroralni ionski driftovi (SAID).

SAID događaji uključuju brz, zapadni tok vruće plazme kroz ionosferu. Ti su događaji povezani s vidljivim strukturama na nebu, kao što su stabilni auroralni crveni (SAR) lukovi i snažno povećanje brzine toplinske emisije (STEVE). Obično se SAID događaji događaju između sumraka i ponoći, ali bilo je slučajeva da su SAID tokovi otkriveni nakon ponoći.

U nedavnoj studiji objavljenoj u Journal of Geophysical Research: Space Physics, istraživači su se usredotočili na 15 poslijeponoćnih SAID događaja otkrivenih u blizini Južne Amerike 2013. Analizirajući podatke iz različitih izvora, uključujući satelitske programe i mjere auroralne aktivnosti, istražili su karakteristike i formiranje ovih rijetkih događaja.

Istraživači su otkrili da su SAID događaji poslije ponoći, slični događajima prije ponoći, rezultat složene interakcije između ionosferskih uvjeta i geomagnetske dinamike. Međudjelovanje uključuje stvaranje električnih polja i interakcije val-čestica, koje djeluju kao lokalizirani izvori topline.

Ova otkrića poboljšavaju razumijevanje dinamike plazme u gornjim slojevima atmosfere i njihov potencijal da ometaju radarske signale za satelitsko praćenje i druge kritične primjene. Daljnja istraživanja u ovom području mogla bi pružiti vrijedan uvid u to kako SAID događaji i s njima povezani fenomeni mogu utjecati na Zemljinu atmosferu.

Izvor: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) razvijen u postponoćnom (1–4) magnetskom sektoru lokalnog vremena tijekom 2013., Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677