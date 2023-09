Kozmičko susjedstvo supermasivnih crnih rupa

By

Kao astronom na Sveučilištu u Arizoni, jedno od mojih glavnih područja proučavanja je rast supermasivnih crnih rupa. Slično kao što nas odgoj oblikuje kao pojedince, okolina u kojoj se nalazi supermasivna crna rupa također može utjecati na njen rast.

Svaka supermasivna crna rupa ima dom, poznat kao galaksija domaćin, i susjedstvo koje se sastoji od lokalne grupe drugih galaksija. Ove supermasivne crne rupe rastu trošenjem plina koji je već prisutan u njihovoj galaksiji domaćinu, ponekad postajući milijarde puta teže od našeg Sunca.

Teorijska fizika predviđa da bi trebale biti potrebne milijarde godina da crne rupe prerastu u kvazare, koji su nevjerojatno svijetli i snažni objekti koje pokreću crne rupe. Međutim, astronomi su otkrili da su mnogi kvazari nastali u puno kraćem vremenskom roku od nekoliko stotina milijuna godina.

Ovaj intrigantni fenomen rasta crne rupe brže od očekivanog naveo me da istražim prostor koji okružuje te crne rupe. Zanima me utvrditi nastaju li najmasivniji kvazari u gusto naseljenim područjima s brojnim drugim galaksijama ili mogu narasti do golemih veličina čak i u pustim područjima svemira.

Jedan aspekt koji sam proučavao su protoklasteri galaksija. Protoklasteri su skupovi galaksija koje još nisu kolabirale u jedan objekt. Sadrže stotine galaksija, a karakterizirani su sudaranjem galaksija, rastućim crnim rupama i golemim količinama plina koji će s vremenom dati nove zvijezde.

Ti protoklasteri rastu mnogo bržim tempom nego što se prvobitno vjerovalo, predstavljajući još jednu kozmičku zagonetku koju astronomi moraju riješiti. Pokušavamo razumjeti vezu između brze evolucije kvazara i protoklastera.

Da bi ispitali protoklastere, astronomi trebaju i slike i spektre svake galaksije unutar protoklastera. Slike pružaju informacije o obliku, veličini i boji galaksije, dok spektri otkrivaju udaljenost galaksije od Zemlje na temelju specifičnih valnih duljina svjetlosti.

Nadolazeći svemirski teleskop James Webb uvelike će poboljšati našu sposobnost proučavanja protoklastera i kvazara. Ovaj napredni teleskop omogućit će nam promatranje galaksija i crnih rupa kako su se pojavile prije nekoliko milijardi godina, pružajući uvid u njihovu ranu evoluciju.

Jedan poseban instrument na svemirskom teleskopu James Webb, nazvan spektrograf bez proreza širokog polja, revolucionarizirao je potragu za susjedstvom galaksija. Može uhvatiti spektre za sve galaksije unutar svog vidnog polja istovremeno, omogućujući astronomima da mapiraju čitave kozmičke gradove u samo nekoliko sati.

Nekoliko projekata koji su u tijeku koriste svemirski teleskop James Webb za proučavanje okruženja kvazara. Ovi projekti imaju za cilj promatrati kvazare i njihove susjedne galaksije iz razdoblja otprilike 800 milijuna godina nakon Velikog praska. Analizirajući svjetlost koju emitiraju vodik i kisik, astronomi mogu odrediti 3D lokaciju galaksija u odnosu na svijetle kvazare.

ASPIRE tim sa Steward Observatorija Sveučilišta u Arizoni vodi jedan takav projekt. Već su identificirali protoklaster oko iznimno svijetlog kvazara i potvrdili ga spektrima iz 12 galaksija. Drugo istraživanje otkrilo je više od stotinu galaksija u blizini najsjajnijeg kvazara poznatog u ranom svemiru, od kojih su 24 bile blizu ili unutar susjedstva kvazara.

Spektrograf bez proreza sa širokim poljem svemirskog teleskopa Jamesa Webba obećava da će nam pružiti pogled bez presedana na okolinu kvazara, omogućujući nam da dodatno razumijemo kozmičko susjedstvo u kojem se nalaze supermasivne crne rupe.

definicije:

– Supermasivna crna rupa: crna rupa čija je masa milijune ili milijarde puta veća od mase Sunca.

– Kvazar: vrlo svijetao i moćan objekt kojeg pokreće supermasivna crna rupa u središtu.

– Galaksija domaćin: galaksija koja sadrži supermasivnu crnu rupu.

– Protoklaster: skup galaksija prije nego što se uruše u jedan objekt.

– Spektri: raspodjela valnih duljina koje emitira ili apsorbira objekt, pružajući bitne informacije o svojstvima i udaljenosti objekta.

– Svemirski teleskop James Webb: nadolazeći svemirski teleskop koji će lansirati NASA, dizajniran za proučavanje ranih galaksija i zvijezda svemira.

Izvori:

– Sam izvorni članak ne sadrži nikakve vanjske izvore ili URL-ove.