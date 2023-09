Polaris Spaceplanes završio uspješne testne letove za MIRA-Light prototip

Njemačka zrakoplovna tvrtka, Polaris Spaceplanes, nedavno je završila kampanju od 15 testnih letova za svoj prototip vozila MIRA-Light. Tijekom trodnevnog razdoblja između 22. kolovoza i 8. rujna, letovi su imali za cilj demonstraciju aerodinamike i sustava kontrole leta mini svemirskog aviona. Prototip, dug samo 8.2 stope (2.5 metara), koristio je četiri električna ventilatora za pogon.

Tijekom 10 od 15 letova, MIRA-Light je bila opremljena simuliranim aerospike motorom kako bi se procijenio njegov utjecaj na performanse vozila. Tijekom testne kampanje, prototip je skupio približno 40 minuta leta, označavajući uspješnu prekretnicu za Polaris Spaceplanes.

U budućnosti, podaci prikupljeni iz letova MIRA-Light koristit će se za razvoj MIRA vozila većih razmjera. Ova sljedeća iteracija mjerit će gotovo 14 stopa (4.25 metara) i bit će opremljena stvarnim linearnim aerospike motorom kako bi se omogućilo testiranje integriranih letnih sustava.

Prototipovi MIRA i MIRA-Light služe kao prethodnici konačnog demonstracijskog modela Polaris Spaceplanes, NOVA. Nakon uspješnog testiranja vozila MIRA, Polaris planira dodatno povećati dizajn na duljinu od 22 stope (6.7 metara) za model NOVA. NOVA će koristiti četiri mlazna motora na kerozin, uz svoj funkcionalni aerospike motor, omogućujući pune letove na raketni pogon pri nadzvučnim brzinama u gornjoj Zemljinoj atmosferi.

Pod pretpostavkom da nadolazeće demonstracijske misije za MIRA-u prođu dobro, Polaris Spaceplanes namjerava početi letjeti modelom NOVA 2024. Ovi prototipovi dio su šireg plana tvrtke za razvoj višenamjenskog, hipersoničnog transportnog vozila nazvanog AURORA. Zamišljena AURORA dizajnirana je za prijevoz tereta do 22,000 funti (10,000 kilograma) do suborbitalnih brzina ili do 2,200 funti (1,000 kilograma) do bilo koje nagnute orbite.

Polaris Spaceplanes planira letjeti vozilom AURORA negdje između 2026. i 2027., pokazujući svoju predanost napretku zrakoplovne tehnologije i pomicanju granica istraživanja svemira.

