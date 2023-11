Razumijevanje drugih kroz njihove postupke: ključni aspekt ljudske kognicije s implikacijama za AI

By

Kada promatramo nečije postupke, naš um brzo radi na dešifriranju njihovih namjera. Istraživanje koje su proveli istraživači percepcije sa Sveučilišta Johns Hopkins rasvijetlilo je kako ljudi mogu razumjeti što drugi pokušavaju naučiti jednostavno promatrajući njihove postupke. Ova revolucionarna studija, objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, otkrila je često zanemaren aspekt ljudske kognicije, sa značajnim implikacijama na razvoj sustava umjetne inteligencije (AI).

Za razliku od prepoznavanja pragmatičnih radnji, koje uključuju predviđanje nečijih neposrednih radnji, studija se usredotočila na "epistemičke akcije". Ove radnje se izvode kada netko pokušava prikupiti informacije ili naučiti nešto o svom okruženju. Dok su prethodna istraživanja pokazala da ljudi mogu točno identificirati pragmatične radnje, malo se znalo o tome kako percipiramo i razumijemo epistemičke radnje.

U nizu eksperimenata u kojima je sudjelovalo 500 sudionika, istraživači su zamolili pojedince da gledaju videozapise ljudi koji tresu kutije. Sudionici su mogli razlučiti ciljeve tresilice - ili odrediti broj predmeta unutar kutije ili utvrditi oblik predmeta - u roku od nekoliko sekundi. Ova sposobnost sagledavanja namjera druge osobe kroz njezine postupke je i intuitivna i izvanredna, naglašavajući složene kognitivne procese koje naš um izvodi bez napora.

Ova otkrića imaju šire implikacije na područje razvoja umjetne inteligencije. Razumijevajući kako ljudi zaključuju o ciljevima druge osobe kroz radnje, istraživači mogu dizajnirati AI sustave koji su bolje opremljeni za interakciju i razumijevanje ljudskog ponašanja. Na primjer, robot pomoćnik pokretan umjetnom inteligencijom mogao bi analizirati radnje kupaca i predvidjeti što traže, pružajući personaliziraniju i učinkovitiju uslugu.

U budućim studijama tim Johnsa Hopkinsa planira istražiti razliku između epistemičke namjere i pragmatične namjere. Također su zainteresirani za istraživanje kada se ove promatračke vještine pojavljuju u ljudskom razvoju i mogu li se konstruirati računalni modeli za daljnje razjašnjavanje odnosa između fizičkih radnji i epistemičke namjere.

Ovo istraživanje ne samo da pruža vrijedne uvide u naše razumijevanje ljudske kognicije, već također otvara nove mogućnosti za AI tehnologiju u učinkovitom tumačenju ljudskih radnji i namjera. Korištenjem ovog znanja, budući AI sustavi mogu postati perceptivniji i vještiji u razumijevanju i odgovaranju na ljudske potrebe i želje.

PITANJA I ODGOVORI

P: Što su pragmatične radnje i epistemičke radnje?

Pragmatične radnje odnose se na radnje koje uključuju predviđanje neposrednih radnji pojedinca, dok se epistemičke radnje izvode kada netko pokušava prikupiti informacije ili naučiti nešto o svojoj okolini.

P: Kako su istraživači proveli svoje eksperimente?

Istraživači su zamolili 500 sudionika da pogledaju videa u kojima netko trese kutiju. Sudionici su mogli odrediti pokušava li tresilica odrediti broj predmeta unutar kutije ili oblik predmeta.

P: Koje su implikacije ovog istraživanja za AI?

Razumijevanjem načina na koji ljudi percipiraju i zaključuju o tuđim namjerama kroz postupke, sustavi umjetne inteligencije mogu se dizajnirati za bolje razumijevanje i interakciju s ljudskim ponašanjem. Na primjer, robot asistent mogao bi točno predvidjeti što kupac traži na temelju njihovih postupaka.