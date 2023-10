Razumijevanje ponašanja elektrona u rastaljenim solima za napredne nuklearne reaktore

By

Istraživači iz Nacionalnog laboratorija Oak Ridge Ministarstva energetike i Sveučilišta Iowa značajno su napredovali u razumijevanju interakcije elektrona s rastaljenim solima u naprednim nuklearnim reaktorima. Računalnim simuliranjem uvođenja viška elektrona u rastaljenu sol cinkovog klorida, znanstvenici su uspjeli identificirati tri stanja koja elektron može preuzeti.

U prvom scenariju, elektron postaje dio molekularnog radikala koji se sastoji od dva iona cinka. U drugom scenariju, elektron se lokalizira na jednom ionu cinka. U trećem scenariju, elektron je delokaliziran i rasprostranjen na više iona soli. Ova su otkrića presudna za predviđanje utjecaja zračenja na rad reaktora na sol.

Reaktori na rastopljenu sol razmatraju se kao potencijalni dizajn za buduće nuklearne elektrane. Stoga je od iznimne važnosti razumijevanje kako rastaljene soli reagiraju na visoko zračenje. Istraživači su željeli rasvijetliti ponašanje elektrona u kontaktu s ionima koji čine rastaljenu sol.

Iako studija ne odgovara na sva pitanja, ona daje ključnu polaznu točku za daljnje istraživanje interakcije između elektrona i rastaljenih soli. Istraživači također vjeruju da bi tri identificirane vrste formirane od strane elektrona u kratkom roku potencijalno mogle reagirati i formirati složenije tijekom dužih razdoblja.

Studija pod naslovom “Jesu li visokotemperaturne rastaljene soli reaktivne s viškom elektrona? Case of ZnCl2,” objavljen je u časopisu The Journal of Physical Chemistry B. Odabran je kao izbor urednika ACS-a, što ukazuje na njegov potencijal za široki javni interes.

Ovo istraživanje provedeno je u sklopu DOE-ovog Centra za istraživanje rasta rastaljenih soli u ekstremnim okruženjima (MSEE EFRC) pod vodstvom Nacionalnog laboratorija Brookhaven. Istraživački tim planira nastaviti s istraživanjem učinaka zračenja na druge sustave soli. Njihovo računalno istraživanje provedeno je u korisničkim objektima DOE-a, uključujući Compute and Data Environment for Science u Nacionalnom laboratoriju Oak Ridge i Nacionalni centar za znanstveno istraživanje energije u Nacionalnom laboratoriju Lawrence Berkeley.

Razumijevanje ponašanja elektrona u rastaljenim solima ključno je za napredak reaktora za rastaljene soli. Pomaže u osiguravanju sigurnosti i učinkovitosti ovih reaktora, koji se smatraju obećavajućom opcijom za buduću proizvodnju nuklearne energije.

