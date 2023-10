Kiša meteora Orionida: spektakularan nebeski događaj

By

Meteorska kiša Orionida, jedan od najočekivanijih nebeskih događaja u godini, moći će se vidjeti večeras dok Zemlja prolazi kroz krhotine koje je ostavio Halleyev komet. Ova godišnja kiša meteora dobila je ime po zviježđu Orion, jer se čini da meteori zrače iz ove određene točke na nebu.

Orionidi su poznati po svojim brzim i svijetlim meteorima, što ih čini fascinantnim prizorom za promatrače neba i entuzijaste. Ove godine očekuje se da će kiša dosegnuti vrhunac između ponoći i zore, pružajući dovoljno prilika da svjedočite kiši meteora u svoj njezinoj raskoši.

Kako biste u potpunosti cijenili ljepotu Orionida, pronađite mjesto daleko od gradskih svjetala s jasnim pogledom na nebo. Udobno lezite ili sjednite, dopustite očima da se priviknu na tamu i neka predstava počne. Meteori se mogu pojaviti u bilo kojem dijelu neba, stoga je važno imati široko vidno polje.

Dok je meteorska kiša Orionida godišnji događaj, njen intenzitet može varirati od godine do godine. To je zbog promjene položaja Zemlje i Halleyeva kometa u njihovim orbitama. Nekih godina pljusak može proizvesti vidljivije meteore, dok u drugim godinama prikaz može biti manje impresivan. No, bez obzira na intenzitet, svaka prilika da svjedočite kiši meteora jedinstveno je iskustvo koje izaziva strahopoštovanje.

Zapamtite, strpljenje je ključno kada promatrate kišu meteora. Možda će trebati neko vrijeme da se vaše oči priviknu i da se meteori pojave. Dakle, smjestite se i uživajte u čaroliji noćnog neba, dok prolazni traci svjetlosti krase nebo iznad.

Izvori:

– “Orionidi” – TimeandDate.com

– “Kiša meteora Orionid” – NASA