Novi alat za uređivanje gena temeljen na CRISPR-u mogao bi revolucionirati genetske terapije

Tim istraživača razvio je novi alat za uređivanje gena koji ima potencijal revolucionarizirati genetske terapije za pacijente s genetskim poremećajima. Alat, enzim nazvan AsCas12f, modificiran je tako da bude trećine veličine uobičajeno korištenog enzima Cas9, bez žrtvovanja učinkovitosti. Ova kompaktna veličina omogućuje učinkovitiju dostavu enzima u žive stanice.

Istraživači su koristili kriogenu elektronsku mikroskopiju za analizu strukture AsCas12f i konstruirali modificiranu verziju. Stvaranjem biblioteke mogućih mutacija i kombiniranjem odabranih, napravili su enzim s 10 puta većom sposobnošću uređivanja od izvorne nemutirane vrste.

Uspjeh konstruiranog AsCas12f dokazan je u ispitivanjima na životinjama, gdje je uparen s drugim genima i davan živim miševima. Rezultati su pokazali da modificirani enzim ima potencijal za korištenje u ljudskim genskim terapijama, uključujući liječenje bolesti kao što je hemofilija.

Jedna od prednosti AsCas12f je to što je to jedan od najkompaktnijih Cas enzima otkrivenih do danas. Manja veličina omogućuje učinkovitije pakiranje u viruse nosače, kao što su adeno-pridruženi virusi (AAV), koji se obično koriste za isporuku genske terapije. Dodatno, AsCas12f održava svoju aktivnost i učinkovitost, što ga čini obećavajućom alternativom većem enzimu Cas9.

Istraživači priznaju da postoje brojne potencijalne kombinacije za projektiranje još učinkovitijeg sustava za uređivanje gena AsCas12f. Daljnja istraživanja korištenjem računalnog modeliranja ili strojnog učenja mogla bi pomoći u identificiranju optimalnih mutacija za buduća poboljšanja.

Zaključno, razvoj ovog novog alata za uređivanje gena koji se temelji na CRISPR-u nudi nove mogućnosti za učinkovitije i učinkovitije genetske terapije. Manja veličina AsCas12f omogućuje poboljšanu dostavu i smanjuje ograničenja većih enzima. S daljnjim istraživanjem i razvojem, ovaj bi alat mogao dovesti do boljeg liječenja pacijenata s genetskim poremećajima.

