Uloga abnormalnih matičnih stanica u kraniosinostozi

Kraniosinostoza je stanje koje uključuje prerano srastanje vrha lubanje u dojenčadi. To može dovesti do abnormalnog razvoja mozga ako se ne liječi. Istraživači s Weill Cornell Medicine proveli su pretkliničku studiju kako bi bolje razumjeli temeljne uzroke kraniosinostoze.

Studija, objavljena u časopisu Nature, usredotočila se na jednu od najčešćih genskih mutacija povezanih s kraniosinostozom. Istraživači su otkrili da ova mutacija izaziva abnormalnu proliferaciju prethodno nepoznate vrste matičnih stanica koje tvore kosti zvanih DDR2+ matične stanice. Ove stanice pridonose preranom spajanju lubanje.

Prethodno su istraživači otkrili drugu vrstu matičnih stanica koje formiraju kosti poznate kao CTSK+ matične stanice u vrhu lubanje. Sumnjali su da su te stanice imale ulogu u kraniosinostozi. Međutim, u ovoj studiji istraživači su otkrili da je mutacija gena povezana s kraniosinostozom dovela do iscrpljivanja CTSK+ matičnih stanica, a ne do njihove aktivacije. To ih je navelo da istraže ulogu DDR2+ matičnih stanica.

Daljnji eksperimenti i analize otkrili su da su DDR2+ matične stanice odgovorne za pokretanje abnormalnog spajanja šavova. Ove matične stanice nenormalno proliferiraju kada CTSK+ matične stanice, koje inače potiskuju njihovu proizvodnju, odumiru zbog mutacije gena.

Istraživači su također ispitali uzorke ljudskog tkiva iz operacija kraniosinostoze i pronašli slične DDR2+ i CTSK+ matične stanice. Ovo naglašava kliničku važnost njihovih otkrića kod miševa.

Na temelju svojih otkrića, istraživači sugeriraju da bi suzbijanje proliferacije DDR2+ matičnih stanica moglo biti potencijalno liječenje kraniosinostoze. CTSK+ matične stanice postižu ovu supresiju lučenjem proteina faktora rasta koji se zove IGF-1. Istraživači nagađaju da bi oponašanje ovih metoda moglo pomoći u sprječavanju abnormalnog spajanja lubanje.

Studija otvara nove mogućnosti za liječenje kraniosinostoze, potencijalno smanjujući potrebu za višestrukim operacijama. Buduća istraživanja usredotočit će se na identifikaciju drugih vrsta matičnih stanica lubanje koje stvaraju kosti i daljnje razumijevanje složenosti ovog stanja.

Izvori:

– https://weill.cornell.edu/

– Studija objavljena u časopisu Nature, 2020